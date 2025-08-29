Dövizler / PDD
PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares
129.47 USD 3.49 (2.62%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PDD fiyatı bugün -2.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 129.01 ve Yüksek fiyatı olarak 134.10 aralığında işlem gördü.
PDD Holdings Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
129.01 134.10
Yıllık aralık
87.11 155.66
- Önceki kapanış
- 132.96
- Açılış
- 133.93
- Satış
- 129.47
- Alış
- 129.77
- Düşük
- 129.01
- Yüksek
- 134.10
- Hacim
- 28.866 K
- Günlük değişim
- -2.62%
- Aylık değişim
- 8.45%
- 6 aylık değişim
- 9.00%
- Yıllık değişim
- -3.54%
21 Eylül, Pazar