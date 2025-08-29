FiyatlarBölümler
Dövizler / PDD
Geri dön - Hisse senetleri

PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares

129.47 USD 3.49 (2.62%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PDD fiyatı bugün -2.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 129.01 ve Yüksek fiyatı olarak 134.10 aralığında işlem gördü.

PDD Holdings Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDD haberleri

Günlük aralık
129.01 134.10
Yıllık aralık
87.11 155.66
Önceki kapanış
132.96
Açılış
133.93
Satış
129.47
Alış
129.77
Düşük
129.01
Yüksek
134.10
Hacim
28.866 K
Günlük değişim
-2.62%
Aylık değişim
8.45%
6 aylık değişim
9.00%
Yıllık değişim
-3.54%
21 Eylül, Pazar