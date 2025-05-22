クォートセクション
通貨 / LPG
株に戻る

LPG: Dorian LPG Ltd

32.29 USD 0.26 (0.81%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LPGの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり31.80の安値と32.48の高値で取引されました。

Dorian LPG Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LPG News

1日のレンジ
31.80 32.48
1年のレンジ
16.66 37.16
以前の終値
32.03
始値
32.18
買値
32.29
買値
32.59
安値
31.80
高値
32.48
出来高
657
1日の変化
0.81%
1ヶ月の変化
2.31%
6ヶ月の変化
44.80%
1年の変化
-5.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K