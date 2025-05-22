通貨 / LPG
LPG: Dorian LPG Ltd
32.29 USD 0.26 (0.81%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LPGの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり31.80の安値と32.48の高値で取引されました。
Dorian LPG Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPG News
1日のレンジ
31.80 32.48
1年のレンジ
16.66 37.16
- 以前の終値
- 32.03
- 始値
- 32.18
- 買値
- 32.29
- 買値
- 32.59
- 安値
- 31.80
- 高値
- 32.48
- 出来高
- 657
- 1日の変化
- 0.81%
- 1ヶ月の変化
- 2.31%
- 6ヶ月の変化
- 44.80%
- 1年の変化
- -5.61%
