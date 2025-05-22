Валюты / LPG
LPG: Dorian LPG Ltd
32.47 USD 0.22 (0.67%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LPG за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.12, а максимальная — 32.60.
Следите за динамикой Dorian LPG Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
32.12 32.60
Годовой диапазон
16.66 37.16
- Предыдущее закрытие
- 32.69
- Open
- 32.42
- Bid
- 32.47
- Ask
- 32.77
- Low
- 32.12
- High
- 32.60
- Объем
- 627
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 45.61%
- Годовое изменение
- -5.09%
