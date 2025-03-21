クォートセクション
LE: Lands' End Inc

15.77 USD 0.33 (2.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LEの今日の為替レートは、2.14%変化しました。日中、通貨は1あたり15.51の安値と16.12の高値で取引されました。

Lands' End Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
15.51 16.12
1年のレンジ
7.65 19.88
以前の終値
15.44
始値
15.61
買値
15.77
買値
16.07
安値
15.51
高値
16.12
出来高
811
1日の変化
2.14%
1ヶ月の変化
12.08%
6ヶ月の変化
52.66%
1年の変化
-8.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K