LE: Lands' End Inc
15.77 USD 0.33 (2.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LEの今日の為替レートは、2.14%変化しました。日中、通貨は1あたり15.51の安値と16.12の高値で取引されました。
Lands' End Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
15.51 16.12
1年のレンジ
7.65 19.88
- 以前の終値
- 15.44
- 始値
- 15.61
- 買値
- 15.77
- 買値
- 16.07
- 安値
- 15.51
- 高値
- 16.12
- 出来高
- 811
- 1日の変化
- 2.14%
- 1ヶ月の変化
- 12.08%
- 6ヶ月の変化
- 52.66%
- 1年の変化
- -8.58%
