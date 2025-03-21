Dövizler / LE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LE: Lands' End Inc
15.43 USD 0.34 (2.16%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LE fiyatı bugün -2.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.38 ve Yüksek fiyatı olarak 15.79 aralığında işlem gördü.
Lands' End Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LE haberleri
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Lands End Revenue Falls 7% in Fiscal Q2
- Lands' End Q2 Loss Wider Than Expected, Digital Revenues Down 5.6%
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Lands' End (LE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lands' End B2B and Marketplace Gains
- Lands' End, Inc. (LE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lands’ End earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Lands' End (LE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Top 2 Consumer Stocks That May Collapse In Q3 - Lands' End (NASDAQ:LE), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Authentic Brands and WHP Global said to bid for Lands’ End
- Lands' End Operating Profits Are Getting Really Close To Interest Payments (NASDAQ:LE)
- Lands' End: At This Valuation, Hold Your Nose And Buy (NASDAQ:LE)
- Lands' End, Inc. (LE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Lands End LE Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Lands’ End earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Lands’ End stock surges 9% as Q1 earnings top estimates
- Lands’ End Announces First Quarter 2025 Results
- ServiceTitan, DocuSign, Avago lead Thursday’s earnings lineup
- Amid tariff agita, Wall Street is a bit more cautious than normal on second-quarter earnings
- Lands’ End Announces First Quarter 2025 Earnings Conference Call
- Lands' End Remains Overvalued Compared To Peers (NASDAQ:LE)
- Market Skepticism Rises as Lands’ End Stock (LE) Plummets on Q4 Miss - TipRanks.com
Günlük aralık
15.38 15.79
Yıllık aralık
7.65 19.88
- Önceki kapanış
- 15.77
- Açılış
- 15.78
- Satış
- 15.43
- Alış
- 15.73
- Düşük
- 15.38
- Yüksek
- 15.79
- Hacim
- 751
- Günlük değişim
- -2.16%
- Aylık değişim
- 9.67%
- 6 aylık değişim
- 49.37%
- Yıllık değişim
- -10.55%
21 Eylül, Pazar