货币 / LE
LE: Lands' End Inc
15.63 USD 0.34 (2.22%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LE汇率已更改2.22%。当日，交易品种以低点15.31和高点15.86进行交易。
关注Lands' End Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
15.31 15.86
年范围
7.65 19.88
- 前一天收盘价
- 15.29
- 开盘价
- 15.31
- 卖价
- 15.63
- 买价
- 15.93
- 最低价
- 15.31
- 最高价
- 15.86
- 交易量
- 504
- 日变化
- 2.22%
- 月变化
- 11.09%
- 6个月变化
- 51.31%
- 年变化
- -9.39%
