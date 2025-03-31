Währungen / LE
LE: Lands' End Inc
15.77 USD 0.33 (2.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LE hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.51 bis zu einem Hoch von 16.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lands' End Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.51 16.12
Jahresspanne
7.65 19.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.44
- Eröffnung
- 15.61
- Bid
- 15.77
- Ask
- 16.07
- Tief
- 15.51
- Hoch
- 16.12
- Volumen
- 811
- Tagesänderung
- 2.14%
- Monatsänderung
- 12.08%
- 6-Monatsänderung
- 52.66%
- Jahresänderung
- -8.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K