KurseKategorien
Währungen / LE
Zurück zum Aktien

LE: Lands' End Inc

15.77 USD 0.33 (2.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LE hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.51 bis zu einem Hoch von 16.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lands' End Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LE News

Tagesspanne
15.51 16.12
Jahresspanne
7.65 19.88
Vorheriger Schlusskurs
15.44
Eröffnung
15.61
Bid
15.77
Ask
16.07
Tief
15.51
Hoch
16.12
Volumen
811
Tagesänderung
2.14%
Monatsänderung
12.08%
6-Monatsänderung
52.66%
Jahresänderung
-8.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K