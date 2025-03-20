Валюты / LE
LE: Lands' End Inc
15.29 USD 0.18 (1.16%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LE за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.21, а максимальная — 15.69.
Следите за динамикой Lands' End Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.21 15.69
Годовой диапазон
7.65 19.88
- Предыдущее закрытие
- 15.47
- Open
- 15.46
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Low
- 15.21
- High
- 15.69
- Объем
- 1.110 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 8.67%
- 6-месячное изменение
- 48.02%
- Годовое изменение
- -11.36%
