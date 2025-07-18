クォートセクション
通貨 / JACK
JACK: Jack In The Box Inc

18.85 USD 0.12 (0.64%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JACKの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり18.20の安値と19.08の高値で取引されました。

Jack In The Box Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

JACK News

1日のレンジ
18.20 19.08
1年のレンジ
16.55 54.43
以前の終値
18.73
始値
18.67
買値
18.85
買値
19.15
安値
18.20
高値
19.08
出来高
2.853 K
1日の変化
0.64%
1ヶ月の変化
-1.77%
6ヶ月の変化
-31.00%
1年の変化
-59.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K