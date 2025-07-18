通貨 / JACK
JACK: Jack In The Box Inc
18.85 USD 0.12 (0.64%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JACKの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり18.20の安値と19.08の高値で取引されました。
Jack In The Box Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
18.20 19.08
1年のレンジ
16.55 54.43
- 以前の終値
- 18.73
- 始値
- 18.67
- 買値
- 18.85
- 買値
- 19.15
- 安値
- 18.20
- 高値
- 19.08
- 出来高
- 2.853 K
- 1日の変化
- 0.64%
- 1ヶ月の変化
- -1.77%
- 6ヶ月の変化
- -31.00%
- 1年の変化
- -59.58%
