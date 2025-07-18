KurseKategorien
Währungen / JACK
JACK: Jack In The Box Inc

18.85 USD 0.12 (0.64%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JACK hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.20 bis zu einem Hoch von 19.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Jack In The Box Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
18.20 19.08
Jahresspanne
16.55 54.43
Vorheriger Schlusskurs
18.73
Eröffnung
18.67
Bid
18.85
Ask
19.15
Tief
18.20
Hoch
19.08
Volumen
2.853 K
Tagesänderung
0.64%
Monatsänderung
-1.77%
6-Monatsänderung
-31.00%
Jahresänderung
-59.58%
