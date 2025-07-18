Währungen / JACK
JACK: Jack In The Box Inc
18.85 USD 0.12 (0.64%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JACK hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.20 bis zu einem Hoch von 19.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jack In The Box Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JACK News
Tagesspanne
18.20 19.08
Jahresspanne
16.55 54.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.73
- Eröffnung
- 18.67
- Bid
- 18.85
- Ask
- 19.15
- Tief
- 18.20
- Hoch
- 19.08
- Volumen
- 2.853 K
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- -1.77%
- 6-Monatsänderung
- -31.00%
- Jahresänderung
- -59.58%
