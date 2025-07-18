통화 / JACK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
JACK: Jack In The Box Inc
18.92 USD 0.07 (0.37%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JACK 환율이 오늘 0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.26이고 고가는 19.01이었습니다.
Jack In The Box Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JACK News
- Stifel maintains Jack In The Box stock rating at Hold amid sales concerns
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Jack in the Box: Running Out Of Midnight Snacks (NASDAQ:JACK)
- Jack in the Box: Not The Value Deal I Am Looking For Today (NASDAQ:JACK)
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Struggling Mexican chain, Del Taco, adds big value deal
- Burger King makes major move fans will love after franchise bankruptcies
- Jack In The Box stock rating reiterated at Equalweight by Morgan Stanley
- Jack in the Box CEO says Hispanic consumers pulling back spending over ’uncertainty’
- DoorDash To Rally Around 30%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Crocs (NASDAQ:CROX)
- Jack In The Box stock price target lowered to $19 by Piper Sandler
- Goldman Sachs maintains Sell rating on Jack In The Box stock amid weak Q3
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Earnings call transcript: Jack in the Box Q3 2025 shows EPS miss, stock dips
- Jack In The Box (JACK) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Jack In The Box (JACK) Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Jack In The Box earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Yum China Holdings (YUMC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Denny’s offers mixed views on restaurant industry, as bigger rivals prepare to report earnings this week
- Restaurant Brands (QSR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Earnings Preview: Jack In The Box (JACK) Q3 Earnings Expected to Decline
- Bankrupt Mexican restaurant chain reopens locations after mass closures
- Coca-Cola brings back controversial Coke flavor
일일 변동 비율
18.26 19.01
년간 변동
16.55 54.43
- 이전 종가
- 18.85
- 시가
- 18.81
- Bid
- 18.92
- Ask
- 19.22
- 저가
- 18.26
- 고가
- 19.01
- 볼륨
- 4.520 K
- 일일 변동
- 0.37%
- 월 변동
- -1.41%
- 6개월 변동
- -30.75%
- 년간 변동율
- -59.43%
20 9월, 토요일