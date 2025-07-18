КотировкиРазделы
JACK
JACK: Jack In The Box Inc

19.42 USD 0.17 (0.87%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JACK за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.54, а максимальная — 19.95.

Следите за динамикой Jack In The Box Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.54 19.95
Годовой диапазон
16.55 54.43
Предыдущее закрытие
19.59
Open
19.57
Bid
19.42
Ask
19.72
Low
18.54
High
19.95
Объем
2.975 K
Дневное изменение
-0.87%
Месячное изменение
1.20%
6-месячное изменение
-28.92%
Годовое изменение
-58.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.