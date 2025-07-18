Валюты / JACK
JACK: Jack In The Box Inc
19.42 USD 0.17 (0.87%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JACK за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.54, а максимальная — 19.95.
Следите за динамикой Jack In The Box Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JACK
Дневной диапазон
18.54 19.95
Годовой диапазон
16.55 54.43
- Предыдущее закрытие
- 19.59
- Open
- 19.57
- Bid
- 19.42
- Ask
- 19.72
- Low
- 18.54
- High
- 19.95
- Объем
- 2.975 K
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- -28.92%
- Годовое изменение
- -58.35%
