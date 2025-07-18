货币 / JACK
JACK: Jack In The Box Inc
19.06 USD 0.36 (1.85%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JACK汇率已更改-1.85%。当日，交易品种以低点18.73和高点19.29进行交易。
关注Jack In The Box Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
18.73 19.29
年范围
16.55 54.43
- 前一天收盘价
- 19.42
- 开盘价
- 19.29
- 卖价
- 19.06
- 买价
- 19.36
- 最低价
- 18.73
- 最高价
- 19.29
- 交易量
- 1.112 K
- 日变化
- -1.85%
- 月变化
- -0.68%
- 6个月变化
- -30.23%
- 年变化
- -59.13%
