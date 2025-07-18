通貨 / ICLN
ICLN: iShares Global Clean Energy ETF
15.04 USD 0.02 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ICLNの今日の為替レートは、-0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり14.87の安値と15.10の高値で取引されました。
iShares Global Clean Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICLN News
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- ウェルズ・ファーゴ、AIの電力需要によりブルーム・エナジーの目標株価を65ドルに引き上げ
- Bloom Energy stock price target raised to $65 by Wells Fargo on AI demand
- Alternative Energy Stocks Continue To Lead Big Oil In 2025
- Elon Musk's Hits Back At Energy Secretary, Chris Wright With A Two-Word Reply After His 'Worthless' Wind And Solar Energy Remark - Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ARCA:PBW), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- ICLN: Renewable Energy Set For Growth Before Tax Credits Expire (NASDAQ:ICLN)
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Enphase Energy Strengthens Europe Push With Cybersecurity Certification And Fresh Financing Partnerships - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Trump Administration Halts Solar, Wind Project Approvals—Clean Energy ETFs Drop - First Trust Global Wind Energy ETF (ARCA:FAN), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- Why Is Enphase Energy Stock Gaining Tuesday? - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Solar, biotech, and health insurance stocks are moving on Friday: here's why
- PBW: The Small-Cap ETF Of The Clean Energy Industry (NYSEARCA:PBW)
- Could Enphase Energy And SolarEdge Technologies Become The Netflix Of Energy
- Trump to penalize India for buying Russian oil. Here’s how much it purchases.
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- What's Going On With Blink Charging Stock On Monday? - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- BP Sells US Wind Portfolio In $20 Billion Divestment Push - BP (NYSE:BP)
1日のレンジ
14.87 15.10
1年のレンジ
10.46 15.24
- 以前の終値
- 15.06
- 始値
- 15.03
- 買値
- 15.04
- 買値
- 15.34
- 安値
- 14.87
- 高値
- 15.10
- 出来高
- 3.627 K
- 1日の変化
- -0.13%
- 1ヶ月の変化
- 6.97%
- 6ヶ月の変化
- 31.58%
- 1年の変化
- 2.73%
