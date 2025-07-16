货币 / ICLN
ICLN: iShares Global Clean Energy ETF
15.06 USD 0.17 (1.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ICLN汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点14.94和高点15.24进行交易。
关注iShares Global Clean Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ICLN新闻
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- Wells Fargo上调Bloom Energy目标价至65美元，看好AI需求
- Bloom Energy stock price target raised to $65 by Wells Fargo on AI demand
- Alternative Energy Stocks Continue To Lead Big Oil In 2025
- Elon Musk's Hits Back At Energy Secretary, Chris Wright With A Two-Word Reply After His 'Worthless' Wind And Solar Energy Remark - Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ARCA:PBW), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- ICLN: Renewable Energy Set For Growth Before Tax Credits Expire (NASDAQ:ICLN)
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Enphase Energy Strengthens Europe Push With Cybersecurity Certification And Fresh Financing Partnerships - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Trump Administration Halts Solar, Wind Project Approvals—Clean Energy ETFs Drop - First Trust Global Wind Energy ETF (ARCA:FAN), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- Why Is Enphase Energy Stock Gaining Tuesday? - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Solar, biotech, and health insurance stocks are moving on Friday: here's why
- PBW: The Small-Cap ETF Of The Clean Energy Industry (NYSEARCA:PBW)
- Could Enphase Energy And SolarEdge Technologies Become The Netflix Of Energy
- Trump to penalize India for buying Russian oil. Here’s how much it purchases.
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- What's Going On With Blink Charging Stock On Monday? - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- BP Sells US Wind Portfolio In $20 Billion Divestment Push - BP (NYSE:BP)
- Eaton's Latest Acquisition To Modernize EV Charging Infrastructure - Eaton Corp (NYSE:ETN)
日范围
14.94 15.24
年范围
10.46 15.24
- 前一天收盘价
- 14.89
- 开盘价
- 14.97
- 卖价
- 15.06
- 买价
- 15.36
- 最低价
- 14.94
- 最高价
- 15.24
- 交易量
- 4.237 K
- 日变化
- 1.14%
- 月变化
- 7.11%
- 6个月变化
- 31.76%
- 年变化
- 2.87%
