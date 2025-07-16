통화 / ICLN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ICLN: iShares Global Clean Energy ETF
15.17 USD 0.13 (0.86%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ICLN 환율이 오늘 0.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.07이고 고가는 15.19이었습니다.
iShares Global Clean Energy ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICLN News
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- Bloom Energy stock price target raised to $65 by Wells Fargo on AI demand
- Alternative Energy Stocks Continue To Lead Big Oil In 2025
- Elon Musk's Hits Back At Energy Secretary, Chris Wright With A Two-Word Reply After His 'Worthless' Wind And Solar Energy Remark - Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ARCA:PBW), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- ICLN: Renewable Energy Set For Growth Before Tax Credits Expire (NASDAQ:ICLN)
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Enphase Energy Strengthens Europe Push With Cybersecurity Certification And Fresh Financing Partnerships - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Trump Administration Halts Solar, Wind Project Approvals—Clean Energy ETFs Drop - First Trust Global Wind Energy ETF (ARCA:FAN), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- Why Is Enphase Energy Stock Gaining Tuesday? - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Solar, biotech, and health insurance stocks are moving on Friday: here's why
- PBW: The Small-Cap ETF Of The Clean Energy Industry (NYSEARCA:PBW)
- Could Enphase Energy And SolarEdge Technologies Become The Netflix Of Energy
- Trump to penalize India for buying Russian oil. Here’s how much it purchases.
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- What's Going On With Blink Charging Stock On Monday? - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- BP Sells US Wind Portfolio In $20 Billion Divestment Push - BP (NYSE:BP)
- Eaton's Latest Acquisition To Modernize EV Charging Infrastructure - Eaton Corp (NYSE:ETN)
일일 변동 비율
15.07 15.19
년간 변동
10.46 15.24
- 이전 종가
- 15.04
- 시가
- 15.07
- Bid
- 15.17
- Ask
- 15.47
- 저가
- 15.07
- 고가
- 15.19
- 볼륨
- 2.676 K
- 일일 변동
- 0.86%
- 월 변동
- 7.89%
- 6개월 변동
- 32.72%
- 년간 변동율
- 3.62%
20 9월, 토요일