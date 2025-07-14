Валюты / ICLN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ICLN: iShares Global Clean Energy ETF
14.89 USD 0.08 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICLN за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.83, а максимальная — 14.96.
Следите за динамикой iShares Global Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ICLN
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- Wells Fargo повысил целевую цену акций Bloom Energy до $65 на фоне спроса со стороны ИИ
- Bloom Energy stock price target raised to $65 by Wells Fargo on AI demand
- Alternative Energy Stocks Continue To Lead Big Oil In 2025
- Elon Musk's Hits Back At Energy Secretary, Chris Wright With A Two-Word Reply After His 'Worthless' Wind And Solar Energy Remark - Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ARCA:PBW), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- ICLN: Renewable Energy Set For Growth Before Tax Credits Expire (NASDAQ:ICLN)
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Enphase Energy Strengthens Europe Push With Cybersecurity Certification And Fresh Financing Partnerships - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Trump Administration Halts Solar, Wind Project Approvals—Clean Energy ETFs Drop - First Trust Global Wind Energy ETF (ARCA:FAN), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- Why Is Enphase Energy Stock Gaining Tuesday? - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Solar, biotech, and health insurance stocks are moving on Friday: here's why
- PBW: The Small-Cap ETF Of The Clean Energy Industry (NYSEARCA:PBW)
- Could Enphase Energy And SolarEdge Technologies Become The Netflix Of Energy
- Trump to penalize India for buying Russian oil. Here’s how much it purchases.
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- What's Going On With Blink Charging Stock On Monday? - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- BP Sells US Wind Portfolio In $20 Billion Divestment Push - BP (NYSE:BP)
- Eaton's Latest Acquisition To Modernize EV Charging Infrastructure - Eaton Corp (NYSE:ETN)
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- BHP Taps China's Battery Leaders For Green Mining Future - BYD (OTC:BYDDY), BHP Group (NYSE:BHP)
Дневной диапазон
14.83 14.96
Годовой диапазон
10.46 14.96
- Предыдущее закрытие
- 14.81
- Open
- 14.88
- Bid
- 14.89
- Ask
- 15.19
- Low
- 14.83
- High
- 14.96
- Объем
- 2.346 K
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 5.90%
- 6-месячное изменение
- 30.27%
- Годовое изменение
- 1.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.