ICLN: iShares Global Clean Energy ETF

14.89 USD 0.08 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ICLN за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.83, а максимальная — 14.96.

Следите за динамикой iShares Global Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.83 14.96
Годовой диапазон
10.46 14.96
Предыдущее закрытие
14.81
Open
14.88
Bid
14.89
Ask
15.19
Low
14.83
High
14.96
Объем
2.346 K
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
5.90%
6-месячное изменение
30.27%
Годовое изменение
1.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.