Dövizler / ICLN
ICLN: iShares Global Clean Energy ETF
15.17 USD 0.13 (0.86%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ICLN fiyatı bugün 0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.07 ve Yüksek fiyatı olarak 15.19 aralığında işlem gördü.
iShares Global Clean Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ICLN haberleri
Günlük aralık
15.07 15.19
Yıllık aralık
10.46 15.24
- Önceki kapanış
- 15.04
- Açılış
- 15.07
- Satış
- 15.17
- Alış
- 15.47
- Düşük
- 15.07
- Yüksek
- 15.19
- Hacim
- 2.676 K
- Günlük değişim
- 0.86%
- Aylık değişim
- 7.89%
- 6 aylık değişim
- 32.72%
- Yıllık değişim
- 3.62%
21 Eylül, Pazar