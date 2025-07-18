Devises / ICLN
ICLN: iShares Global Clean Energy ETF
15.17 USD 0.13 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ICLN a changé de 0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.07 et à un maximum de 15.19.
Suivez la dynamique iShares Global Clean Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ICLN Nouvelles
Range quotidien
15.07 15.19
Range Annuel
10.46 15.24
- Clôture Précédente
- 15.04
- Ouverture
- 15.07
- Bid
- 15.17
- Ask
- 15.47
- Plus Bas
- 15.07
- Plus Haut
- 15.19
- Volume
- 2.676 K
- Changement quotidien
- 0.86%
- Changement Mensuel
- 7.89%
- Changement à 6 Mois
- 32.72%
- Changement Annuel
- 3.62%
20 septembre, samedi