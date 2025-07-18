Währungen / ICLN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ICLN: iShares Global Clean Energy ETF
15.10 USD 0.06 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ICLN hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.07 bis zu einem Hoch von 15.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Global Clean Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICLN News
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Markets Continue To Signal Risk-On For Global Strategies
- KI-Boom beflügelt Bloom Energy: Wells Fargo erhöht Kursziel deutlich auf 65 Dollar
- Bloom Energy stock price target raised to $65 by Wells Fargo on AI demand
- Alternative Energy Stocks Continue To Lead Big Oil In 2025
- Elon Musk's Hits Back At Energy Secretary, Chris Wright With A Two-Word Reply After His 'Worthless' Wind And Solar Energy Remark - Invesco WilderHill Clean Energy ETF (ARCA:PBW), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- ICLN: Renewable Energy Set For Growth Before Tax Credits Expire (NASDAQ:ICLN)
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Enphase Energy Strengthens Europe Push With Cybersecurity Certification And Fresh Financing Partnerships - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Trump Administration Halts Solar, Wind Project Approvals—Clean Energy ETFs Drop - First Trust Global Wind Energy ETF (ARCA:FAN), iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- Why Is Enphase Energy Stock Gaining Tuesday? - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Solar, biotech, and health insurance stocks are moving on Friday: here's why
- PBW: The Small-Cap ETF Of The Clean Energy Industry (NYSEARCA:PBW)
- Could Enphase Energy And SolarEdge Technologies Become The Netflix Of Energy
- Trump to penalize India for buying Russian oil. Here’s how much it purchases.
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- What's Going On With Blink Charging Stock On Monday? - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- BP Sells US Wind Portfolio In $20 Billion Divestment Push - BP (NYSE:BP)
Tagesspanne
15.07 15.16
Jahresspanne
10.46 15.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.04
- Eröffnung
- 15.07
- Bid
- 15.10
- Ask
- 15.40
- Tief
- 15.07
- Hoch
- 15.16
- Volumen
- 1.920 K
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 7.40%
- 6-Monatsänderung
- 32.11%
- Jahresänderung
- 3.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K