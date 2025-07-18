KurseKategorien
ICLN: iShares Global Clean Energy ETF

15.10 USD 0.06 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ICLN hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.07 bis zu einem Hoch von 15.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Global Clean Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
15.07 15.16
Jahresspanne
10.46 15.24
Vorheriger Schlusskurs
15.04
Eröffnung
15.07
Bid
15.10
Ask
15.40
Tief
15.07
Hoch
15.16
Volumen
1.920 K
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
7.40%
6-Monatsänderung
32.11%
Jahresänderung
3.14%
