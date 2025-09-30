クォートセクション
CDEI: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equity

78.73 USD 0.69 (0.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CDEIの今日の為替レートは、-0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり78.73の安値と78.73の高値で取引されました。

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equityダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CDEI株の現在の価格は？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equityの株価は本日78.73です。-0.87%内で取引され、前日の終値は79.42、取引量は1に達しました。CDEIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equityの株は配当を出しますか？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equityの現在の価格は78.73です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.23%やUSDにも注目します。CDEIの動きはライブチャートで確認できます。

CDEI株を買う方法は？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equityの株は現在78.73で購入可能です。注文は通常78.73または79.03付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CDEIの最新情報はライブチャートで確認できます。

CDEI株に投資する方法は？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equityへの投資では、年間の値幅59.29 - 79.42と現在の78.73を考慮します。注文は多くの場合78.73や79.03で行われる前に、3.36%や17.23%と比較されます。CDEIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFの株の最高値は？

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFの過去1年の最高値は79.42でした。59.29 - 79.42内で株価は大きく変動し、79.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equityのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFの株の最低値は？

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF(CDEI)の年間最安値は59.29でした。現在の78.73や59.29 - 79.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CDEIの動きはライブチャートで確認できます。

CDEIの株式分割はいつ行われましたか？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equityは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、79.42、13.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
78.73 78.73
1年のレンジ
59.29 79.42
以前の終値
79.42
始値
78.73
買値
78.73
買値
79.03
安値
78.73
高値
78.73
出来高
1
1日の変化
-0.87%
1ヶ月の変化
3.36%
6ヶ月の変化
17.23%
1年の変化
13.23%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8