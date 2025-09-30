КотировкиРазделы
Валюты / CDEI
Назад в Рынок акций США

CDEI: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equity

78.73 USD 0.69 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDEI за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.73, а максимальная — 78.73.

Следите за динамикой Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equity. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CDEI сегодня?

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equity (CDEI) сегодня оценивается на уровне 78.73. Инструмент торгуется в пределах -0.87%, вчерашнее закрытие составило 79.42, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CDEI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equity?

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equity в настоящее время оценивается в 78.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.23% и USD. Отслеживайте движения CDEI на графике в реальном времени.

Как купить акции CDEI?

Вы можете купить акции Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equity (CDEI) по текущей цене 78.73. Ордера обычно размещаются около 78.73 или 79.03, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CDEI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CDEI?

Инвестирование в Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equity предполагает учет годового диапазона 59.29 - 79.42 и текущей цены 78.73. Многие сравнивают 3.36% и 17.23% перед размещением ордеров на 78.73 или 79.03. Изучайте ежедневные изменения цены CDEI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF?

Самая высокая цена Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF (CDEI) за последний год составила 79.42. Акции заметно колебались в пределах 59.29 - 79.42, сравнение с 79.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equity на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF?

Самая низкая цена Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF (CDEI) за год составила 59.29. Сравнение с текущими 78.73 и 59.29 - 79.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CDEI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CDEI?

В прошлом Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Diversity, Equity проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 79.42 и 13.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.73 78.73
Годовой диапазон
59.29 79.42
Предыдущее закрытие
79.42
Open
78.73
Bid
78.73
Ask
79.03
Low
78.73
High
78.73
Объем
1
Дневное изменение
-0.87%
Месячное изменение
3.36%
6-месячное изменение
17.23%
Годовое изменение
13.23%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8