CAAS: China Automotive Systems Inc
5.02 USD 0.42 (9.13%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAASの今日の為替レートは、9.13%変化しました。日中、通貨は1あたり4.70の安値と5.02の高値で取引されました。
China Automotive Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.70 5.02
1年のレンジ
3.50 5.27
- 以前の終値
- 4.60
- 始値
- 4.76
- 買値
- 5.02
- 買値
- 5.32
- 安値
- 4.70
- 高値
- 5.02
- 出来高
- 234
- 1日の変化
- 9.13%
- 1ヶ月の変化
- 23.95%
- 6ヶ月の変化
- 13.57%
- 1年の変化
- 7.96%
