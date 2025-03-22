货币 / CAAS
CAAS: China Automotive Systems Inc
4.61 USD 0.14 (3.13%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAAS汇率已更改3.13%。当日，交易品种以低点4.48和高点4.70进行交易。
关注China Automotive Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAAS新闻
- Camtek以0%利率定价4.25亿美元可转换债券发行
- 中国汽车系统完成迁址至开曼群岛
- China Automotive Systems completes redomiciliation to Cayman Islands
- China Automotive Systems, Inc. (CAAS) Shareholder/Analyst Call Transcript
- China Automotive Systems, Inc. (CAAS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- China Automotive Systems Q2 profit rises, raises 2025 outlook
- China Automotive Systems: Tariffs, Cheap Multiples (NASDAQ:CAAS)
- Why China Automotive Systems Stock Is Gaining On Wednesday - China Automotive Systems (NASDAQ:CAAS)
- China Automotive Systems begins mass production of L2+ steering system
- China Automotive Systems announces merger agreement for redomicile to Cayman Islands
- China Automotive Systems shareholders approve board and key proposals at annual meeting
- Exclusive-BYD slows production, delays capacity expansion at China factories, sources say
- China Automotive Systems: Still Worth It For The Long Run (NASDAQ:CAAS)
- China Automotive Systems Announces Annual Meeting on June 25, 2025
- China Automotive Systems bags major European electric steering order
- China Automotive Systems reports Q1 revenue growth, reaffirms outlook
- China Automotive Systems, Inc. (CAAS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- China Automotive Systems Stock: A Breakout May Not Be Far Away (NASDAQ:CAAS)
日范围
4.48 4.70
年范围
3.50 5.27
- 前一天收盘价
- 4.47
- 开盘价
- 4.70
- 卖价
- 4.61
- 买价
- 4.91
- 最低价
- 4.48
- 最高价
- 4.70
- 交易量
- 159
- 日变化
- 3.13%
- 月变化
- 13.83%
- 6个月变化
- 4.30%
- 年变化
- -0.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值