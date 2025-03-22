Dövizler / CAAS
CAAS: China Automotive Systems Inc
5.00 USD 0.02 (0.40%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CAAS fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.75 ve Yüksek fiyatı olarak 5.15 aralığında işlem gördü.
China Automotive Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAAS haberleri
Günlük aralık
4.75 5.15
Yıllık aralık
3.50 5.27
- Önceki kapanış
- 5.02
- Açılış
- 5.03
- Satış
- 5.00
- Alış
- 5.30
- Düşük
- 4.75
- Yüksek
- 5.15
- Hacim
- 137
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- 23.46%
- 6 aylık değişim
- 13.12%
- Yıllık değişim
- 7.53%
21 Eylül, Pazar