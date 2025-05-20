クォートセクション
通貨 / ATMC
ATMC: AlphaTime Acquisition Corp

12.00 USD 0.12 (1.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATMCの今日の為替レートは、1.01%変化しました。日中、通貨は1あたり12.00の安値と12.00の高値で取引されました。

AlphaTime Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.00 12.00
1年のレンジ
11.21 13.74
以前の終値
11.88
始値
12.00
買値
12.00
買値
12.30
安値
12.00
高値
12.00
出来高
1
1日の変化
1.01%
1ヶ月の変化
0.59%
6ヶ月の変化
2.48%
1年の変化
7.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K