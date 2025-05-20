Valute / ATMC
ATMC: AlphaTime Acquisition Corp
12.05 USD 0.05 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATMC ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.97 e ad un massimo di 12.71.
Segui le dinamiche di AlphaTime Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.97 12.71
Intervallo Annuale
11.21 13.74
- Chiusura Precedente
- 12.00
- Apertura
- 11.97
- Bid
- 12.05
- Ask
- 12.35
- Minimo
- 11.97
- Massimo
- 12.71
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- 0.42%
- Variazione Mensile
- 1.01%
- Variazione Semestrale
- 2.90%
- Variazione Annuale
- 7.49%
21 settembre, domenica