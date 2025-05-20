QuotazioniSezioni
Valute / ATMC
ATMC: AlphaTime Acquisition Corp

12.05 USD 0.05 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATMC ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.97 e ad un massimo di 12.71.

Segui le dinamiche di AlphaTime Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.97 12.71
Intervallo Annuale
11.21 13.74
Chiusura Precedente
12.00
Apertura
11.97
Bid
12.05
Ask
12.35
Minimo
11.97
Massimo
12.71
Volume
45
Variazione giornaliera
0.42%
Variazione Mensile
1.01%
Variazione Semestrale
2.90%
Variazione Annuale
7.49%
21 settembre, domenica