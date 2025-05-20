Währungen / ATMC
ATMC: AlphaTime Acquisition Corp
11.97 USD 0.03 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATMC hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.97 bis zu einem Hoch von 11.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die AlphaTime Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.97 11.97
Jahresspanne
11.21 13.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.00
- Eröffnung
- 11.97
- Bid
- 11.97
- Ask
- 12.27
- Tief
- 11.97
- Hoch
- 11.97
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 0.34%
- 6-Monatsänderung
- 2.22%
- Jahresänderung
- 6.78%
