ANTE: AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres
3.48 USD 0.24 (6.45%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANTEの今日の為替レートは、-6.45%変化しました。日中、通貨は1あたり3.22の安値と3.90の高値で取引されました。
AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each represダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANTE News
- エアネット・テクノロジー、社名を「裕達デジタルホールディング」に変更、ティッカーシンボルを「YDKG」に
- AirNet Technology receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNetがワラント行使により約29万6367個のSolanaトークンを受領
- AirNet Technology clarifies share capital amendment and reverse split plans
- AirNet Technology schedules extraordinary shareholder meeting
- AirNet Technology appoints Vikram Seth as fractional CIO
- AirNet appoints blockchain expert as innovation advisor for Web3 push
- AirNet Technology regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid price
- AirNet Received Nasdaq Notification Letter Regarding Stockholders’ Equity Deficiency
1日のレンジ
3.22 3.90
1年のレンジ
0.30 6.69
- 以前の終値
- 3.72
- 始値
- 3.66
- 買値
- 3.48
- 買値
- 3.78
- 安値
- 3.22
- 高値
- 3.90
- 出来高
- 490
- 1日の変化
- -6.45%
- 1ヶ月の変化
- -19.07%
- 6ヶ月の変化
- 656.52%
- 1年の変化
- 923.53%
