통화 / ANTE
ANTE: AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres
3.48 USD 0.24 (6.45%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ANTE 환율이 오늘 -6.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.22이고 고가는 3.90이었습니다.
AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ANTE News
- AirNet Technology, 사명 변경 및 티커 변경 예정
- AirNet Technology to change name to Yueda Digital Holding, ticker to YDKG
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- AirNet Technology receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNet receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNet Technology clarifies share capital amendment and reverse split plans
- AirNet Technology announces $180 million direct offering of shares and warrants
- AirNet Technology announces $180 million registered direct offering
- AirNet Technology schedules extraordinary shareholder meeting
- AirNet Technology appoints Vikram Seth as fractional CIO
- AirNet appoints blockchain expert as innovation advisor for Web3 push
- AirNet Technology regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid price
- AirNet Received Nasdaq Notification Letter Regarding Stockholders’ Equity Deficiency
- AirNet fails to meet Nasdaq’s equity requirement
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
일일 변동 비율
3.22 3.90
년간 변동
0.30 6.69
- 이전 종가
- 3.72
- 시가
- 3.66
- Bid
- 3.48
- Ask
- 3.78
- 저가
- 3.22
- 고가
- 3.90
- 볼륨
- 490
- 일일 변동
- -6.45%
- 월 변동
- -19.07%
- 6개월 변동
- 656.52%
- 년간 변동율
- 923.53%
