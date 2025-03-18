Währungen / ANTE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ANTE: AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres
3.48 USD 0.24 (6.45%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANTE hat sich für heute um -6.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.22 bis zu einem Hoch von 3.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANTE News
- AirNet Technology firmiert zu Yueda Digital Holding um, Börsenkürzel wird YDKG
- AirNet Technology to change name to Yueda Digital Holding, ticker to YDKG
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- AirNet Technology receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNet receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNet Technology clarifies share capital amendment and reverse split plans
- AirNet Technology announces $180 million direct offering of shares and warrants
- AirNet Technology announces $180 million registered direct offering
- AirNet Technology schedules extraordinary shareholder meeting
- AirNet Technology appoints Vikram Seth as fractional CIO
- AirNet appoints blockchain expert as innovation advisor for Web3 push
- AirNet Technology regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid price
- AirNet Received Nasdaq Notification Letter Regarding Stockholders’ Equity Deficiency
- AirNet fails to meet Nasdaq’s equity requirement
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Tagesspanne
3.22 3.90
Jahresspanne
0.30 6.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.72
- Eröffnung
- 3.66
- Bid
- 3.48
- Ask
- 3.78
- Tief
- 3.22
- Hoch
- 3.90
- Volumen
- 490
- Tagesänderung
- -6.45%
- Monatsänderung
- -19.07%
- 6-Monatsänderung
- 656.52%
- Jahresänderung
- 923.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K