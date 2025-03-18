货币 / ANTE
ANTE: AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres
3.76 USD 0.21 (5.29%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ANTE汇率已更改-5.29%。当日，交易品种以低点3.62和高点3.95进行交易。
关注AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANTE新闻
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- AirNet Technology receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNet receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNet Technology clarifies share capital amendment and reverse split plans
- AirNet Technology announces $180 million direct offering of shares and warrants
- AirNet Technology announces $180 million registered direct offering
- AirNet Technology schedules extraordinary shareholder meeting
- AirNet Technology appoints Vikram Seth as fractional CIO
- AirNet appoints blockchain expert as innovation advisor for Web3 push
- AirNet Technology regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid price
- AirNet Received Nasdaq Notification Letter Regarding Stockholders’ Equity Deficiency
- AirNet fails to meet Nasdaq’s equity requirement
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
日范围
3.62 3.95
年范围
0.30 6.69
- 前一天收盘价
- 3.97
- 开盘价
- 3.89
- 卖价
- 3.76
- 买价
- 4.06
- 最低价
- 3.62
- 最高价
- 3.95
- 交易量
- 299
- 日变化
- -5.29%
- 月变化
- -12.56%
- 6个月变化
- 717.39%
- 年变化
- 1005.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值