ANTE: AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres
3.72 USD 0.25 (6.30%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANTE de hoy ha cambiado un -6.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.62, mientras que el máximo ha alcanzado 3.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.62 3.95
Rango anual
0.30 6.69
- Cierres anteriores
- 3.97
- Open
- 3.89
- Bid
- 3.72
- Ask
- 4.02
- Low
- 3.62
- High
- 3.95
- Volumen
- 351
- Cambio diario
- -6.30%
- Cambio mensual
- -13.49%
- Cambio a 6 meses
- 708.70%
- Cambio anual
- 994.12%
