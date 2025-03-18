Dövizler / ANTE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ANTE: AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres
3.48 USD 0.24 (6.45%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ANTE fiyatı bugün -6.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.22 ve Yüksek fiyatı olarak 3.90 aralığında işlem gördü.
AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANTE haberleri
- AirNet Technology ismini Yueda Digital Holding, hisse sembolünü YDKG olarak değiştirecek
- AirNet Technology to change name to Yueda Digital Holding, ticker to YDKG
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- AirNet Technology receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNet receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNet Technology clarifies share capital amendment and reverse split plans
- AirNet Technology announces $180 million direct offering of shares and warrants
- AirNet Technology announces $180 million registered direct offering
- AirNet Technology schedules extraordinary shareholder meeting
- AirNet Technology appoints Vikram Seth as fractional CIO
- AirNet appoints blockchain expert as innovation advisor for Web3 push
- AirNet Technology regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid price
- AirNet Received Nasdaq Notification Letter Regarding Stockholders’ Equity Deficiency
- AirNet fails to meet Nasdaq’s equity requirement
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Günlük aralık
3.22 3.90
Yıllık aralık
0.30 6.69
- Önceki kapanış
- 3.72
- Açılış
- 3.66
- Satış
- 3.48
- Alış
- 3.78
- Düşük
- 3.22
- Yüksek
- 3.90
- Hacim
- 490
- Günlük değişim
- -6.45%
- Aylık değişim
- -19.07%
- 6 aylık değişim
- 656.52%
- Yıllık değişim
- 923.53%
21 Eylül, Pazar