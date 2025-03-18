Валюты / ANTE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ANTE: AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres
3.97 USD 0.27 (6.37%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANTE за сегодня изменился на -6.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.90, а максимальная — 4.50.
Следите за динамикой AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ANTE
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- AirNet Technology receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNet receives 296,367 Solana tokens from warrant exercise
- AirNet Technology clarifies share capital amendment and reverse split plans
- AirNet Technology announces $180 million direct offering of shares and warrants
- AirNet Technology announces $180 million registered direct offering
- AirNet Technology schedules extraordinary shareholder meeting
- AirNet Technology appoints Vikram Seth as fractional CIO
- AirNet appoints blockchain expert as innovation advisor for Web3 push
- AirNet Technology regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid price
- AirNet Received Nasdaq Notification Letter Regarding Stockholders’ Equity Deficiency
- AirNet fails to meet Nasdaq’s equity requirement
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Дневной диапазон
3.90 4.50
Годовой диапазон
0.30 6.69
- Предыдущее закрытие
- 4.24
- Open
- 4.25
- Bid
- 3.97
- Ask
- 4.27
- Low
- 3.90
- High
- 4.50
- Объем
- 522
- Дневное изменение
- -6.37%
- Месячное изменение
- -7.67%
- 6-месячное изменение
- 763.04%
- Годовое изменение
- 1067.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.