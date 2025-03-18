КотировкиРазделы
ANTE: AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres

3.97 USD 0.27 (6.37%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANTE за сегодня изменился на -6.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.90, а максимальная — 4.50.

Дневной диапазон
3.90 4.50
Годовой диапазон
0.30 6.69
Предыдущее закрытие
4.24
Open
4.25
Bid
3.97
Ask
4.27
Low
3.90
High
4.50
Объем
522
Дневное изменение
-6.37%
Месячное изменение
-7.67%
6-месячное изменение
763.04%
Годовое изменение
1067.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.