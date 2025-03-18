Valute / ANTE
ANTE: AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres
3.48 USD 0.24 (6.45%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANTE ha avuto una variazione del -6.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.22 e ad un massimo di 3.90.
Segui le dinamiche di AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.22 3.90
Intervallo Annuale
0.30 6.69
- Chiusura Precedente
- 3.72
- Apertura
- 3.66
- Bid
- 3.48
- Ask
- 3.78
- Minimo
- 3.22
- Massimo
- 3.90
- Volume
- 490
- Variazione giornaliera
- -6.45%
- Variazione Mensile
- -19.07%
- Variazione Semestrale
- 656.52%
- Variazione Annuale
- 923.53%
21 settembre, domenica