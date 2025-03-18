QuotazioniSezioni
ANTE: AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres

3.48 USD 0.24 (6.45%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANTE ha avuto una variazione del -6.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.22 e ad un massimo di 3.90.

Segui le dinamiche di AirNet Technology Inc - American Depositary Shares, each repres. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.22 3.90
Intervallo Annuale
0.30 6.69
Chiusura Precedente
3.72
Apertura
3.66
Bid
3.48
Ask
3.78
Minimo
3.22
Massimo
3.90
Volume
490
Variazione giornaliera
-6.45%
Variazione Mensile
-19.07%
Variazione Semestrale
656.52%
Variazione Annuale
923.53%
21 settembre, domenica