通貨 / AGZ
AGZ: iShares Agency Bond ETF
110.22 USD 0.09 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGZの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり110.16の安値と110.27の高値で取引されました。
iShares Agency Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGZ News
1日のレンジ
110.16 110.27
1年のレンジ
107.30 110.60
- 以前の終値
- 110.31
- 始値
- 110.20
- 買値
- 110.22
- 買値
- 110.52
- 安値
- 110.16
- 高値
- 110.27
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- 0.59%
- 6ヶ月の変化
- 0.92%
- 1年の変化
- -0.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K