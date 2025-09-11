クォートセクション
通貨 / AGZ
AGZ: iShares Agency Bond ETF

110.22 USD 0.09 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AGZの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり110.16の安値と110.27の高値で取引されました。

iShares Agency Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
110.16 110.27
1年のレンジ
107.30 110.60
以前の終値
110.31
始値
110.20
買値
110.22
買値
110.52
安値
110.16
高値
110.27
出来高
34
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
0.59%
6ヶ月の変化
0.92%
1年の変化
-0.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K