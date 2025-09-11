CotationsSections
AGZ: iShares Agency Bond ETF

110.27 USD 0.05 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AGZ a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 110.17 et à un maximum de 110.28.

Suivez la dynamique iShares Agency Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

AGZ Nouvelles

Range quotidien
110.17 110.28
Range Annuel
107.30 110.60
Clôture Précédente
110.22
Ouverture
110.19
Bid
110.27
Ask
110.57
Plus Bas
110.17
Plus Haut
110.28
Volume
24
Changement quotidien
0.05%
Changement Mensuel
0.64%
Changement à 6 Mois
0.97%
Changement Annuel
-0.13%
20 septembre, samedi