AGZ: iShares Agency Bond ETF

110.27 USD 0.05 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGZ hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.17 bis zu einem Hoch von 110.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Agency Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
110.17 110.28
Jahresspanne
107.30 110.60
Vorheriger Schlusskurs
110.22
Eröffnung
110.19
Bid
110.27
Ask
110.57
Tief
110.17
Hoch
110.28
Volumen
24
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
0.64%
6-Monatsänderung
0.97%
Jahresänderung
-0.13%
