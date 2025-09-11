Währungen / AGZ
AGZ: iShares Agency Bond ETF
110.27 USD 0.05 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGZ hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.17 bis zu einem Hoch von 110.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Agency Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AGZ News
Tagesspanne
110.17 110.28
Jahresspanne
107.30 110.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 110.22
- Eröffnung
- 110.19
- Bid
- 110.27
- Ask
- 110.57
- Tief
- 110.17
- Hoch
- 110.28
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 0.64%
- 6-Monatsänderung
- 0.97%
- Jahresänderung
- -0.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K