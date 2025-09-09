Divisas / AGZ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AGZ: iShares Agency Bond ETF
110.31 USD 0.04 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AGZ de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 110.31, mientras que el máximo ha alcanzado 110.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Agency Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGZ News
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- The Search For Goldilocks
- Melt-Up Ahead?
- Inflation Is Not A Virus, And It's Not Going Up
- A Case For Cuts? What To Expect From The U.S. Fed
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- What's At Stake As U.S. Supreme Court Considers Tariff Case
- Inflation Heats Up In August
- Corporate Earnings Slowdown Signaled By Employment Data
- CPI Inflation Dishes Up Another Nasty Surprise, As It Tends To Do
- AIER’s Everyday Price Index Rises 0.21 Percent In August 2025
- CPI And Weekly Claims - Stagflation Now
- U.S. Inflation Remains Hotter Than Hoped, But The Fed’s Focus Is Now Jobs
- Inflation: Watching Paint Dry
- Back To School For The Markets: 3 Themes For Investors To Watch
- Curveballs: Inflation, Yields, Wages, Job Market, Housing
Rango diario
110.31 110.60
Rango anual
107.30 110.60
- Cierres anteriores
- 110.35
- Open
- 110.49
- Bid
- 110.31
- Ask
- 110.61
- Low
- 110.31
- High
- 110.60
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 0.68%
- Cambio a 6 meses
- 1.01%
- Cambio anual
- -0.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B