Dövizler / AGZ
AGZ: iShares Agency Bond ETF
110.27 USD 0.05 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AGZ fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.17 ve Yüksek fiyatı olarak 110.28 aralığında işlem gördü.
iShares Agency Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGZ haberleri
Günlük aralık
110.17 110.28
Yıllık aralık
107.30 110.60
- Önceki kapanış
- 110.22
- Açılış
- 110.19
- Satış
- 110.27
- Alış
- 110.57
- Düşük
- 110.17
- Yüksek
- 110.28
- Hacim
- 24
- Günlük değişim
- 0.05%
- Aylık değişim
- 0.64%
- 6 aylık değişim
- 0.97%
- Yıllık değişim
- -0.13%
21 Eylül, Pazar