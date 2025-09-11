FiyatlarBölümler
Dövizler / AGZ
Geri dön - Hisse senetleri

AGZ: iShares Agency Bond ETF

110.27 USD 0.05 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AGZ fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.17 ve Yüksek fiyatı olarak 110.28 aralığında işlem gördü.

iShares Agency Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGZ haberleri

Günlük aralık
110.17 110.28
Yıllık aralık
107.30 110.60
Önceki kapanış
110.22
Açılış
110.19
Satış
110.27
Alış
110.57
Düşük
110.17
Yüksek
110.28
Hacim
24
Günlük değişim
0.05%
Aylık değişim
0.64%
6 aylık değişim
0.97%
Yıllık değişim
-0.13%
21 Eylül, Pazar