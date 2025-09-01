Валюты / AGZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AGZ: iShares Agency Bond ETF
110.35 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGZ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.35, а максимальная — 110.43.
Следите за динамикой iShares Agency Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AGZ
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- The Search For Goldilocks
- Melt-Up Ahead?
- Inflation Is Not A Virus, And It's Not Going Up
- A Case For Cuts? What To Expect From The U.S. Fed
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- What's At Stake As U.S. Supreme Court Considers Tariff Case
- Inflation Heats Up In August
- Corporate Earnings Slowdown Signaled By Employment Data
- CPI Inflation Dishes Up Another Nasty Surprise, As It Tends To Do
- AIER’s Everyday Price Index Rises 0.21 Percent In August 2025
- CPI And Weekly Claims - Stagflation Now
- U.S. Inflation Remains Hotter Than Hoped, But The Fed’s Focus Is Now Jobs
- Inflation: Watching Paint Dry
- Back To School For The Markets: 3 Themes For Investors To Watch
- Curveballs: Inflation, Yields, Wages, Job Market, Housing
- Slowing Labor Market Strengthens The Case For A Fed Rate Cut Next Week
- Bonds Rebound (For Now) As Jobs Outlook Worsens
- Prepare For Some Whipsaw In U.S. Treasuries
- Fed’s Waller: ‘Let’s Get On With’ Inflation
- September 2025 Perspective
- Troubled Times Haven’t Worried Stocks
- The Fed Will Cut Interest Rates In September? Don't Be So Sure
Дневной диапазон
110.35 110.43
Годовой диапазон
107.30 110.58
- Предыдущее закрытие
- 110.35
- Open
- 110.43
- Bid
- 110.35
- Ask
- 110.65
- Low
- 110.35
- High
- 110.43
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.71%
- 6-месячное изменение
- 1.04%
- Годовое изменение
- -0.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.