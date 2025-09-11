통화 / AGZ
AGZ: iShares Agency Bond ETF
110.27 USD 0.05 (0.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AGZ 환율이 오늘 0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 110.17이고 고가는 110.28이었습니다.
iShares Agency Bond ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AGZ News
일일 변동 비율
110.17 110.28
년간 변동
107.30 110.60
- 이전 종가
- 110.22
- 시가
- 110.19
- Bid
- 110.27
- Ask
- 110.57
- 저가
- 110.17
- 고가
- 110.28
- 볼륨
- 24
- 일일 변동
- 0.05%
- 월 변동
- 0.64%
- 6개월 변동
- 0.97%
- 년간 변동율
- -0.13%
20 9월, 토요일