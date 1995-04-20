Delta Swing Pro

新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。

【コンセプト：波が揃う「完全な一瞬」を捉える】 トレードにおける最大の敵は、時間足ごとの「矛盾」です。5分足は上昇を示しているのに、1時間足は下降している…このノイズの中で迷子になるトレーダーは少なくありません。Delta Swing Proは、異なる時間足のベクトルを「シンクロ（同調）」させるために設計されました。荒れ狂う海で、全ての波が同じ方向へ動き出す「凪」と「大波」の瞬間だけを特定し、迷いのないエントリー環境を提供します。

導入する5つの核心的メリット

1. 「短期は買い、長期は売り」という矛盾からの解放 多くのトレーダーを悩ませるマルチタイムフレーム分析の複雑さを自動化します。

メリット: 独自開発の「トレンド・コンセンサス機能」が、監視している全ての時間足のベクトルが一致した局面のみを特定します。

結果: 「どっちにエントリーすればいいかわからない」という迷いが消え、大きな資金（スマートマネー）の流れに乗るだけのシンプルなトレードが可能になります。

2. 「待つ規律」を強制し、資金を守る 相場の方向性が揃っていない間、パネルには常に**「WAIT（待機）」**ステータスが表示されます。

メリット: 優位性の低い局面での衝動的なエントリー（ポジポジ病）をシステムが視覚的にブロックします。

結果: 自分の意志力に頼ることなく、「高確率なセットアップが整うまで資金を温存する」というプロの規律が自動的に身につきます。

3. 情報過多を防ぐ「スマート・サイクル」視認性 複数の時間足を表示するとチャートが線だらけになりがちですが、v12.00の新機能がこれを解決します。

メリット: ボタンをクリックするだけで「上位足のみ → 中期足のみ → 短期足のみ」と表示をローテーションできます。

結果: 必要な情報だけをピンポイントで呼び出せるため、常にクリアな視界で、ストレスなくプライスアクションに集中できます。

4. 面倒なライン描画の全自動化（時間短縮） スイングポイント（高値・安値）、チャネルライン、フィボナッチといった分析ラインを自動描画します。

メリット: 毎回手動で線を引く手間と、主観による引き間違いを排除します。

結果: チャートを開いた瞬間に環境認識が完了しているため、分析時間をゼロにし、エントリー判断だけに脳のリソースを使うことができます。

5. 適切な損切り位置のナビゲーション エントリーと同じくらい重要な「どこで逃げるか」をサポートします。

メリット: ボラティリティに基づいた適切な「ストップロス目安ライン」を自動表示します。

結果: なんとなくの損切りによる無駄な損失を防ぎ、常にリスクリワードの合った合理的なトレードを継続できます。

主な機能仕様

完全ノンリペイント: 矢印シグナルは確定足で固定されます。

フル通知機能: トレンド一致時にアラート、メール、プッシュ通知でお知らせ。

パフォーマンス最適化: 動作を軽量化し、ストレスフリーな操作感を実現。

パラメータ設定

InpPanelX / InpPanelY: パネルの表示位置調整

InpMaxActiveTFs: 同時に監視する最大時間足数（デフォルト: 3）

InpWaitForClose: 確定足を待つフィルター（true推奨）

InpDepth: 波形認識の感度調整

ショーマーカー: エントリーシグナルの表示設定

UseAlerts / UsePush: 各種通知のON/OFF

【まずは、あなたの目で確かめてください】 百聞は一見に如かずです。まずは無料のデモ版をダウンロードし、Strategy Testerでその挙動をご確認ください。 チャート上のノイズが消え、「待つべき時」と「攻めるべき時」が明確になる感覚を一度体験していただければ、このツールがあなたのトレードに欠かせないパートナーになることを確信していただけるはずです。

現在、新規リリース記念として期間限定の特別価格で提供しています。この機会に、プロフェッショナルな環境認識を手に入れてください。