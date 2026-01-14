Katana_Price_Action

■ コンセプト：原点回帰した「純粋なKATANA」 本製品は、多くのトレーダーの皆様からのご意見を取り入れ進化させてきた従来の『KATANA』シリーズから、あえて余分な機能を削ぎ落とした**「純粋なKATANA（Pure KATANA）」**です。

これまで多くのご要望を製品に反映させてきましたが、その結果としてシステムが複雑化し、新規にご購入された方から「設定項目が多すぎて使い方が分からない」「複雑すぎて本来の良さが埋もれている」といったお声をいただくことになりました。

そこで今回、私たちは原点に立ち返りました。複雑な設定や装飾を排除し、KATANA本来の強みである**「ロジックの鋭さ」と「統計的な優位性」のみを抽出**しました。これにより、初心者から上級者まで、迷うことなく本質的なトレード判断に活用できる仕様となっています。

■ 製品概要 本製品は、MetaTrader 4 (MT4) プラットフォーム向けに最適化された高度なテクニカル分析インジケーターです。短期取引において最大の課題となる「価格ノイズ」と「反応の遅延」を同時に解決します。独自の信号処理アルゴリズムにより、相場の表層的な乱高下を排除し、統計的に優位性の高い「モメンタムの芯」を捉えるための視覚的インターフェースを提供します。

■ 導入による5つの技術的メリット

1. 非線形アルゴリズムによるノイズ除去と低ラグの実現 従来の移動平均線やオシレーターは、平滑化を行うほど反応が遅れる（ラグが発生する）という数学的課題がありました。本ツールは独自の非線形ロジックを用いることで、価格の急変に即座に追従しながら、トレンドに影響しない微細なノイズのみを効果的にフィルタリングします。

2. 適応型ボラティリティフィルターによる環境認識 市場の流動性と価格変動率をリアルタイムで解析し、方向感のないレンジ相場や、取引が極端に薄い時間帯を自動的に検知します。優位性が低いと判断される局面ではシグナルを抑制する機能を備えており、無駄なエントリーを減らし、資金の保全を優先的にサポートします。

3. マルチ・ホライゾン慣性同期（MTF分析） 下位足のタイミングだけでなく、内部で上位足の慣性（勢い）を同期して分析します。複数の時間軸で方向性が一致した「確率的優位性の高い局面」を瞬時に抽出するため、手動でのマルチタイムフレーム分析の手間を省き、分析精度の向上に貢献します。

4. 100% ノーリペイント設計（Standard Mode） 本製品の「Standard Mode」は、完全なノーリペイント（再描画なし）仕様です。一度発生し、ローソク足が確定したシグナルは、後から位置が変わったり消えたりすることはありません。過去チャートでの検証結果がそのままリアルトレードに反映されるため、統計に基づいた信頼性の高い運用が可能です。

5. ダイナミック・リクイディティ分析による客観的判断 価格の変位率を統計的に算出し、現在の価格が「統計的な限界点」にあるか、あるいは「流動性の空白地帯」にあるかを数値化します。個人の主観や感情を排除し、数学的な裏付けに基づいた客観的な視点をトレーダーに提供します。

■ 動作モードの詳細

Standard Mode: 統計的整合性を重視したモードです。100%ノーリペイントであり、慎重なエントリー判断を好むトレーダーや、正確なバックテスト結果を重視する方に適しています。

Fast Mode: 反応速度優先のモードです。ローソク足が確定する前のモメンタム変化をリアルタイムで追跡し、より早期の判断材料を提供することを目的に設計されています。

■ 推奨される取引手順

環境確認: インジケーターのメインカラーから、現在の支配的な勢い（青＝買い、赤＝売り）を確認します。 シグナル特定: 適応型フィルターの条件が満たされ、シグナルが発生したポイントを特定します。 エントリー: 上位足のトレンドと同期していることを確認し、あらかじめ設定したリスク許容度に基づいてエントリーを行います。 決済: 反対方向のモメンタムが発生するか、統計的なターゲットに到達した際に利益確定を検討します。

■ テクニカル仕様と設定

プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4) 専用

推奨時間足: M1, M5, M15（短期売買およびデイトレードに最適化）

対応銘柄: 全通貨ペア、ゴールド（XAUUSD）、株価指数、暗号資産

通知機能: プッシュ通知、メール通知、ポップアップアラートに対応

外部DLL: 一切使用していません

■ パラメーター設定（主要項目） ※MQL5の規定に基づき、パラメーター名は全て英語で表記されています。

Signal_Period : 信号の感度設定

Filter_Strength : ノイズ除去の強度設定

Mode_Select : Standard(No-Repaint) または Fast の選択

Alert_Settings : 各種通知のON/OFF

■ リスク免責事項 本製品は、技術的分析を補助するためのツールであり、将来の利益を保証するものではありません。外国為替証拠金取引（FX）および金融商品取引には高いリスクが伴い、元本を割り込む可能性があります。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。実際の取引に使用される前に、必ずデモアカウント等で本ツールの特性を十分に理解した上で、自己責任においてご使用ください。