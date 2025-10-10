Extractors

XAUUSDの抽出器

Extractors for XAUUSDは、金（XAUUSD）取引において、精度、リスク管理、そして柔軟な取引ロジックを重視するトレーダー向けに設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。2つの高度な組み込み戦略と5つの柔軟な市場アプローチモードを統合し、トレーダーはシステムがどのように取引を解釈、エントリー、そして管理するかを、様々な市場構造において完全に制御できます。

広範な研究開発に基づいて構築された Extractors は、以前のプロジェクトである Gold Throne の進化形であり、より広いグリッド間隔、強化されたリスク制限、攻撃性の低減と安全性の向上を実現するよりスマートな取引管理ロジックによって改良されています。


グリッド モードを非アクティブ化またはオフにするには、入力 EA_Deactivation_Key でこれらのキーを挿入し、1、2、3、4、5、6、11、12、13、14 を入力します。非グリッド モード (Prop Firm) を非アクティブ化またはオフにするには、7、8、9、10、11、12、13、14 を使用します。両方をアクティブにするには、入力 EA_Deactivate_Key を空のままにします。


ファイルを設定する さまざまなモードをバックテストするための完全な説明を含むコメントセクション。


購入後、ニュース フィルターのアクティベーション リンクも取得するには、私にプライベート メッセージを送ってください。


5 回販売すると、価格が 100 ドル上昇し、最終価格は 1,300 ドルになります。


戦略1 – グリッド取引（マーチンゲールなし）

この戦略は、グリッド取引の構造化された利点を維持しながらエクスポージャーを減らすように設計された非マーチンゲール グリッド アルゴリズムを実装します。従来のグリッドとは異なり、Extractors は 4000 ポイント間隔でエントリを展開するため、ポジション密度と累積ドローダウン リスクが大幅に減少します。

この間隔により、システムは約 80% の時間、単一のアクティブ ポジションで動作し、拡張された価格変動時にグリッドの柔軟性を維持しながら、単一エントリ取引システムのように効果的に機能します。


Cut_Loss (%) – パーセンテージベースのリスク管理

Cut_Loss (%) 入力により、ユーザーはEAがグリッド運用中にアカウントエクイティのどの程度を利用できるかを設定できます。設定されたパーセンテージ閾値に達するとグリッドの拡張は停止し、実質的に仮想的なストップロスシステムが導入されます。このシステムは、ユーザーが定義した資本保護レベルに基づいてグリッドエクスポージャーを制限します。この設計により、過剰エクスポージャーを最小限に抑え、トレーダーはグリッドリスクを正確に制御できます。


戦略2 – 手動によるリスク・報酬管理

2つ目の組み込み戦略は、リスクとリターンを手動で管理することに重点を置いています。ユーザーは固定の損切り幅と利益確定幅を定義できるため、正確なリスクパラメータと低いドローダウンの一貫性が求められるプロップファーム口座に特に適しています。

これらの値を手動で設定することで、トレーダーは取引目標に応じて報酬と保護のバランスをとる、明確でルールに基づいた構造を構築できます。このアプローチにより、厳格な評価および資金口座の要件に準拠しながら、取引行動の完全な透明性と一貫性が確保されます。


5つの市場アプローチモード

Extractorsは5つの独自の動作モードを提供し、それぞれ独自のロジック構造と市場解釈を備えています。これらのモードは、以下のようなパラメータを調整します。

  • 取引エントリー条件と確認フィルター
  • 注文間隔と執行ロジック
  • 取引頻度
  • ボラティリティに基づく動的調整
  • リスクスケーリングとエクスポージャー対応

これにより、トレーダーは保守的なものから適応型、あるいはアクティブな取引スタイルまで、さまざまな市場参入方法を検討できます。以下のことが可能です。

  • 両方の戦略を1つのチャートで同時に実行するか、
  • 各戦略を別々のチャートに個別に適用して、より明確な比較とパフォーマンス分析を行います。


ニュースフィルターの統合

Extractorsには、影響力の大きい経済イベント前後の取引活動を自動管理するニュースフィルターが組み込まれています。この機能を有効にすると、EAはニュースリリースの前後で新規取引を一時停止または遅延させ、NFP、CPI、FOMC発表などの変動の激しい期間におけるエクスポージャーを軽減します。この機能は、特に金のようなデリケートな金融商品において、予測不可能な市場急騰時に不要な取引を防ぐのに役立ちます。


機器の互換性と時間枠

Extractors は XAUUSD (ゴールド) 向けに最適化されていますが、次のような同様のボラティリティ プロファイルを共有する他の金融商品にも適用できます。

  • 主要通貨ペア（EURUSD、GBPUSD、USDJPYなど）
  • ビットコイン（BTCUSD）
  • ナスダック（US100）
  • ダウ・ジョーンズ（US30）
  • ブローカーがサポートするその他のCFD

推奨時間枠: M1～M30

最低入金額: 100ドル


重要な互換性に関するお知らせ:

このEAは、銘柄実行モデルとバックテストデータフィードのフォーマットにおける内部的な差異により、Exnessブローカーサーバーと互換性がありません。バックテスト中に取引が不完全または実行されない場合、以下の手順に従ってください。

  1. MetaTrader 5 ターミナルから直接 MetaQuotes デモ口座を作成してください。
  2. MetaQuotes データフィードを使用してバックテストを再実行してください。


不動産会社の適合性

Extractorsは、プロップファームのコンプライアンスを念頭に設計されています。このEAは、段階的なロットサイズのスケーリング、取引ごとの固定リスクロジック、そして一貫した資金管理原則を特徴としており、厳格なリスクおよびドローダウン制限を課すプロップファームの評価や資金提供口座に適しています。


視覚的なデモンストレーションとテストの例

提供された製品のスクリーンショットは次のことを示しています。

  • タイトなストップロス設定とワイドなストップロス設定の影響。柔軟性が市場ポジショニングに及ぼす影響を示します。
  • ボラティリティ下におけるグリッド間隔の例と、それが取引頻度に与える影響。
  • 異なるモードで同時に動作するデュアルストラテジー設定のサンプル構成。

これらのビジュアルは、教育および設定の参考資料としてのみ提供されています。特定の結果やパフォーマンス成果を示すものではありません。


主な機能の概要

  • 2つの高度な内蔵戦略：グリッド（マーチンゲールなし）と手動リスク・リワード
  • 柔軟な市場適応のための5つの運用モード
  • エクスポージャーを低減する4000ポイントの広いグリッド間隔
  • 資産制御グリッド制限のためのパーセンテージベースのCut_Loss（%）
  • イベントベースの取引管理のための内蔵ニュースフィルター
  • M1からM30の時間枠で動作
  • XAUUSDに最適化され、他の金融商品もサポート
  • プロップファーム準拠の設定
  • Exnessサーバーとは互換性がありません
  • 1つまたは複数のチャートでデュアル戦略を運用
  • 調整可能なストップロスとテイクプロフィットの設定
  • 明確な資産保護メカニズムと取引フィルター


最終概要

XAUUSD の抽出ツールは、制御されたリスク露出と戦略的な市場柔軟性という 2 つの原則に基づいて構築された、バランスのとれた適応性のある取引フレームワークです。

低リスクのグリッドシステムとして使用する場合でも、精密な手動リスク・リターン構造として使用する場合でも、Extractorsは、トレーダーが構造、一貫性、そしてリスク認識に基づいて金のボラティリティを乗り切ることを可能にします。マーチンゲール法は使用せず、高リスクの複利を回避し、あらゆる操作レベルでユーザー定義の制御を統合します。

安定性と適応性を重視して設計された、カスタマイズ可能で規律のあるプロフェッショナル グレードのシステムを求めるトレーダーにとって、Extractors for XAUUSD は取引自動化への構造化されたアプローチを提供します。


レビュー 2
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.11 01:40 
 

The author of this EA is an absolute genius! 😄

He’s created a real masterpiece.

It took me a bit to figure out the slightly unusual settings and run a few tests…

And now, from the very first day of live trading — it’s just blowing my mind!

Absolutely amazing!!! 🚀

BLACK BEACH FX
747
BLACK BEACH FX 2025.10.15 21:37 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.11 01:40 
 

The author of this EA is an absolute genius! 😄

He’s created a real masterpiece.

It took me a bit to figure out the slightly unusual settings and run a few tests…

And now, from the very first day of live trading — it’s just blowing my mind!

Absolutely amazing!!! 🚀

