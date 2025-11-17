GVolt

GVolt — 高精度ゴールドグリッドエンジン（非マーチンゲール）


GVoltは、ボラティリティの高いXAUUSD市場において、安定性、精度、そしてインテリジェントな注文処理を求めるトレーダーのために設計された、高度な金取引エキスパートアドバイザーです。非マーチンゲールグリッドアーキテクチャを基盤とするGVoltは、高頻度の取引と独立した戦略実行を維持しながら、ボラティリティに対して制御された構造的なアプローチを提供します。

このEAは、金のボラティリティを解釈・管理し、市場の動きをよりスムーズで扱いやすくするという唯一の目的のために開発されました。その内部アーキテクチャは、長期的な方向性を示す機会と短期的な日中の動きの両方を捉えるように設計されており、マーチンゲール手法によってロットサイズを増やすことなく、規律あるグリッド構造を維持しています。


購入後すぐに、ファイルと手順の設定について私にプライベートメッセージを送ってください。


低リスク信号:こちらをクリック

GVoltシグナル2：ここをクリック


5件の販売以降は価格が100ドル上昇し、最終価格は1,800ドルとなります。



主なハイライト

2つのEAを1つに – 独立した戦略エンジン

GVolt は、完全に独立した 2 つの取引システムを同じ構造で組み合わせています。

  • トレンドフォローエンジン — より広範な方向性のフローを検知し、それに応じてポジションを取ります。

  • スキャルピングエンジン — トレンド内のマイクロリトレースメントと日中変動をターゲットにします。

これら2つのレイヤーは独立して動作するため、買いロジックと売りロジックが互いに干渉することはありません。実際には、

  • 長期的な買いトレンドでは、買いシグナルを受信し続ける可能性があります。

  • EAは同時にリトレースメントを利用して、逆の動きをスキャルピングします。

  • その結果、トレンドEAとスキャルパーEAの両方の機能を同時に、そして調和的に発揮する戦略が生まれます。


非マーチンゲールグリッド - 制御され、組織化された、プロフェッショナルなリスク設計

GVolt は、マーチンゲールや積極的なロットエスカレーションなしで、固定ロットのグリッドロジックを使用します。

これにより、以下が作成されます。

  • 構造化されたエクスポージャーパターン

  • 予測可能なリスク行動

  • 従来のグリッドシステムと比較して、ゴールドに対するはるかに穏やかなアプローチ

正確なエントリーを優先する内部シグナル エンジンのおかげで、約 90% の時間、取引は複数レベルのグリッドに頼るのではなく、単一の注文で完了します。


少額残高向けに設計 - 最低推奨入金額: 100ドル

GVolt は、グリッド間隔、信号精度、注文管理の徹底的な最適化を通じて、マイクロ アカウントでも強力な注文制御を維持します。

このエンジニアリングアプローチにより、次のことが可能になります。

  • 高頻度運用

  • バランスの取れたエクスポージャー

  • ゴールドEAに特有の攻撃的な動きがなく、スムーズなグリッド進行


高頻度取引行為

GVoltは、通常の取引環境下において、モメンタムとマイクロリトレースメントの両方を捉え、積極的かつ一貫性を持って取引を行うように設計されています。

EAは、グリッドサイズ、シグナル頻度、リスクエクスポージャーのバランスを取りながら、1日あたりの取引機会を最大化するように最適化されています。


チャートのカスタマイズとUIの強化

GVolt には、視覚的な生活の質を向上させる機能が含まれています。

  • 調整可能なチャートテーマ

  • カスタマイズ可能なカラープロファイル

  • モダンで美しいチャートレイアウトを好むトレーダーのための、すっきりとしたビジュアルオーバーレイ


バックテストの互換性

バックテスト中に問題が発生した場合:

  • MetaQuotesデモ版をご利用ください

  • 100%リアルティックでテストを実行


ブローカーの互換性に関する注意事項

GVolt は Exness と互換性がありません。


内部構造：高度な内部アーキテクチャ

  • 非マーチンゲールグリッド執行

  • 独立した2つのエンジン（トレンド + スキャルパー）

  • スマートリトレースメントロジック

  • 高頻度エントリー検出

  • 独立した売買ロジック

  • ニュース保護機能搭載

  • チャートテーマのカスタマイズ

  • 金価格のボラティリティ平滑化を最適化

  • 多層安全フィルター

  • インテリジェントなグリッド間隔と安定性バランス調整


推奨される使用方法

  • シンボル: XAUUSD

  • 入金額: 100ドルから

  • Marco temporal: backtest M30
  • Apalancamiento recomendado: al menos 1:300, se recomienda más

  • VPS: VPSは利用可能ですが、必須ではありません

レビュー 10
Marco Scherer
1716
Marco Scherer 2025.12.26 16:13 
 

A safe and powerful GOLD EA that delivers clean, precise entries with fast profits. Only in very rare cases does it need to open additional positions to close the initial trade in profit (30min TF).

Mr Rahul
34
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

jbzeng
214
jbzeng 2025.12.17 08:32 
 

I have used the GVolt for two weeks. It performed very good with low risks and good profits. It is a reliable robot although sometimes the orders may last for a long time, they always closed with good profits. In addition the author is optimize the EA continuously and the author provide good support.

Marco Scherer
1716
Marco Scherer 2025.12.26 16:13 
 

A safe and powerful GOLD EA that delivers clean, precise entries with fast profits. Only in very rare cases does it need to open additional positions to close the initial trade in profit (30min TF).

Mr Rahul
34
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

jbzeng
214
jbzeng 2025.12.17 08:32 
 

I have used the GVolt for two weeks. It performed very good with low risks and good profits. It is a reliable robot although sometimes the orders may last for a long time, they always closed with good profits. In addition the author is optimize the EA continuously and the author provide good support.

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.12.01 18:48 
 

I've been operating with the Gvolt for a week now. I find it very robust and I have the impression that it will generate a good profit for me. Tshivhasa is very attentive and helps us with questions and new setups. I'm happy with the purchase.

Karol Doruch
65
Karol Doruch 2025.12.01 18:46 
 

After the update, the bot will produce very good results, there is no big drop in capital, I recommend it:)

Ludvig Olsen
42
Ludvig Olsen 2025.11.28 22:02 
 

It's a really great Product, a little missleading at first because of 1M timeframe usage, but i would advice those with low USD (below 700 USD) to use 30 Min timeframe because it is the safest, and if you backtest it with different timeframes, 20-30 min are the safest, think it is because of more analysis of the past, from october 6 to today, i have test it many time and have conclusion: minimum 1.000 USD to 1M-15M , min. 500 USD to 20M, min. 300 USD to 30M timeframe. Drawdown in test of 400 USD from oct 5: 1M-15M timeframe, all money lost (100% DD) 20M 66% DD, and 30M 10% DD. so in conclusion, use 30M if you value your money and want to use DD protection, but it is adviced not to use DD protection because this is grid EA.

Cristian Mari
23
Cristian Mari 2025.11.27 06:35 
 

I am very disappointed with this EA. The performance is far from what the seller promises: the results are poor, the strategy is unstable and it exposes the account to unnecessary and dangerous risk. The seller later told me that a very high leverage is required for the EA to work properly, but this crucial information was never mentioned in the product description or conditions before the purchase. I consider this extremely unprofessional and misleading. With normal leverage the EA opens positions that quickly become risky, and the system does not show any real capacity to manage the drawdown safely. If I could, I would definitely request a refund for the money spent. I strongly advise other users not to waste their money on this EA — it is not profitable, not transparent, and far too dangerous for a real account.

DRT Circle
4577
開発者からの返信 Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.27 07:30
In the description it is written that after purchase come for a discussion, instruction and set file. I remember just after purchasing we discussed your account's leverage before applying the EA and my respond was at least 1:400 in order for the EA to perform grid and went and used an account of 1:30 after responding to me that the maximum leverage your broker have is 1:400 and we said yes you can use that leverage. On a $300 account you sent me a screenshot of having -$30 and when I did a check I noticed that the EA is not performing grid because of the leverage which you avoided my advice. That leverage there will never be a second order meaning that it will no longer be trading grid. Not only do I find this review unfair, I find it as well childish, you avoided my advice before activating the EA and even after the trade is in a negative, I told you to close the trade and increase the leverage knowing that the EA will make that money back. This is completely childish. (I am happy that you have revealed you revealed your true intentions to keep the product and have the money back, screenshot of the chats by the comment section)
Yo-san
119
Yo-san 2025.11.26 11:09 
 

They are amazing developers. I've never met such confident developers before. They are also incredibly humble and good developers. I have high hopes for them. I believe in them. I will continue to use this EA.

, I thought. They haven't fixed the bug. You should stop using it now.

DRT Circle
4577
開発者からの返信 Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.28 19:14
Go check the respond by the comment section. Stop turning this EA into something it's not. This is a grid EA. Stop using Cut_Loss as a SL. I will just remove the Cut_Loss mode to avoid people using it without understanding how it should be used. It was not meant to be turn to be a SL. And from the picture you attached on the comment, that is not even my EA, 250 orders in 4 minutes. Tell people where you have found the EA doing that, the date, the time so that we can all see with our own eyes. Stop misleading people with your confusion of not understanding why Cut_Loss is implemented and how to introduce it into your account. You are making changes that you dot understand yourself. It's funny that you are coming like this in public while in private message you are accepted that you are not doing as I'm advising you to do. And stop putting words in my mouth that I never said.
Rafał Plura
791
Rafał Plura 2025.11.22 14:49 
 

Ok

Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2025.11.19 20:25 
 

Amazing !!!!!!!!! congratulation

