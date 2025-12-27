Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro は、取引日の中で価格が自然に反応する重要な日中サポートおよびレジスタンスレベルを明確に表示するために設計された、プロフェッショナルグレードのインジケーターです。

売買シグナルを生成するのではなく、本ツールは明確で構造化された価格フレームワークを提供し、価格の動き、反応、市場構造に基づいた判断をトレーダーが行えるよう支援します。

このインジケーターは、明瞭さ、正確性、安定性を重視するトレーダー向けに設計されており、リペイントや不要な複雑さは一切ありません。

このインジケーターは何をしますか？

Intraday Secret Levels Pro は、自動的に水平な価格レベルを描画し、以下の役割を果たします。

日中サポートゾーン

日中レジスタンスゾーン

均衡および価格反応レベル

これらのレベルにより、トレーダーは次の点を把握できます。

価格が一時的に停滞しやすいエリア

反発や保ち合いが発生しやすいゾーン

エントリー、エグジット、リスク管理のための重要な価格レベル

すべてのレベルは完全に水平で安定しており、リペイントしません。

トレーダーはどのように Intraday Secret Levels Pro を使用しますか？

このインジケーターは、主に以下の用途で使用されます。

日中取引

スキャルピング

レンジトレード

平均回帰（Mean Reversion）戦略

分割利確およびストップ配置

トレーダーはこれらのレベルを、次の要素と組み合わせて使用します。

プライスアクション

ローソク足パターン

市場構造

セッションコンテキスト

このインジケーターは取引を強制しません — 状況判断のためのコンテキストを提供します。

主な特徴

明確な水平サポートおよびレジスタンスレベル

日中取引専用に設計

安定した計算方式 — リペイントなし

現在の市場状況に自動的に適応

チャートを読みやすくする明確な視覚的階層

チャートを煩雑にしない設計

軽量かつ効率的

対応銘柄および時間足

Forex、ゴールド、指数などに対応

日中時間足向けに最適化（M1 ～ M15）

なぜ Intraday Secret Levels Pro を選ぶのか？

遅行性インジケーターを使用しない

誇張された約束は一切なし

過度な最適化なし

シグナルではなく価格構造にフォーカス

コントロールと明瞭さを求めるトレーダー向けに設計

重要事項

本インジケーターは売買シグナルを生成しません

トレードにはリスクが伴います

過去の市場行動は将来の結果を保証するものではありません

本インジケーターは意思決定を支援するツールであり、取引システムではありません

互換性