Intraday Secret Levels Pro
- インディケータ
- Vincent Dhabarry
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Intraday Secret Levels Pro は、取引日の中で価格が自然に反応する重要な日中サポートおよびレジスタンスレベルを明確に表示するために設計された、プロフェッショナルグレードのインジケーターです。
売買シグナルを生成するのではなく、本ツールは明確で構造化された価格フレームワークを提供し、価格の動き、反応、市場構造に基づいた判断をトレーダーが行えるよう支援します。
このインジケーターは、明瞭さ、正確性、安定性を重視するトレーダー向けに設計されており、リペイントや不要な複雑さは一切ありません。
このインジケーターは何をしますか？
Intraday Secret Levels Pro は、自動的に水平な価格レベルを描画し、以下の役割を果たします。
-
日中サポートゾーン
-
日中レジスタンスゾーン
-
均衡および価格反応レベル
これらのレベルにより、トレーダーは次の点を把握できます。
-
価格が一時的に停滞しやすいエリア
-
反発や保ち合いが発生しやすいゾーン
-
エントリー、エグジット、リスク管理のための重要な価格レベル
すべてのレベルは完全に水平で安定しており、リペイントしません。
トレーダーはどのように Intraday Secret Levels Pro を使用しますか？
このインジケーターは、主に以下の用途で使用されます。
-
日中取引
-
スキャルピング
-
レンジトレード
-
平均回帰（Mean Reversion）戦略
-
分割利確およびストップ配置
トレーダーはこれらのレベルを、次の要素と組み合わせて使用します。
-
プライスアクション
-
ローソク足パターン
-
市場構造
-
セッションコンテキスト
このインジケーターは取引を強制しません — 状況判断のためのコンテキストを提供します。
主な特徴
-
明確な水平サポートおよびレジスタンスレベル
-
日中取引専用に設計
-
安定した計算方式 — リペイントなし
-
現在の市場状況に自動的に適応
-
チャートを読みやすくする明確な視覚的階層
-
チャートを煩雑にしない設計
-
軽量かつ効率的
対応銘柄および時間足
-
Forex、ゴールド、指数などに対応
-
日中時間足向けに最適化（M1 ～ M15）
なぜ Intraday Secret Levels Pro を選ぶのか？
-
遅行性インジケーターを使用しない
-
誇張された約束は一切なし
-
過度な最適化なし
-
シグナルではなく価格構造にフォーカス
-
コントロールと明瞭さを求めるトレーダー向けに設計
重要事項
-
本インジケーターは売買シグナルを生成しません
-
トレードにはリスクが伴います
-
過去の市場行動は将来の結果を保証するものではありません
-
本インジケーターは意思決定を支援するツールであり、取引システムではありません
互換性
-
MetaTrader 4
-
MT4 をサポートするすべてのブローカーで動作
-
外部依存関係なし