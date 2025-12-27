Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro は、取引日の中で価格が自然に反応する重要な日中サポートおよびレジスタンスレベルを明確に表示するために設計された、プロフェッショナルグレードのインジケーターです。

売買シグナルを生成するのではなく、本ツールは明確で構造化された価格フレームワークを提供し、価格の動き、反応、市場構造に基づいた判断をトレーダーが行えるよう支援します。

このインジケーターは、明瞭さ、正確性、安定性を重視するトレーダー向けに設計されており、リペイントや不要な複雑さは一切ありません。

このインジケーターは何をしますか？

Intraday Secret Levels Pro は、自動的に水平な価格レベルを描画し、以下の役割を果たします。

  • 日中サポートゾーン

  • 日中レジスタンスゾーン

  • 均衡および価格反応レベル

これらのレベルにより、トレーダーは次の点を把握できます。

  • 価格が一時的に停滞しやすいエリア

  • 反発や保ち合いが発生しやすいゾーン

  • エントリー、エグジット、リスク管理のための重要な価格レベル

すべてのレベルは完全に水平で安定しており、リペイントしません

トレーダーはどのように Intraday Secret Levels Pro を使用しますか？

このインジケーターは、主に以下の用途で使用されます。

  • 日中取引

  • スキャルピング

  • レンジトレード

  • 平均回帰（Mean Reversion）戦略

  • 分割利確およびストップ配置

トレーダーはこれらのレベルを、次の要素と組み合わせて使用します。

  • プライスアクション

  • ローソク足パターン

  • 市場構造

  • セッションコンテキスト

このインジケーターは取引を強制しません — 状況判断のためのコンテキストを提供します。

主な特徴

  • 明確な水平サポートおよびレジスタンスレベル

  • 日中取引専用に設計

  • 安定した計算方式 — リペイントなし

  • 現在の市場状況に自動的に適応

  • チャートを読みやすくする明確な視覚的階層

  • チャートを煩雑にしない設計

  • 軽量かつ効率的

対応銘柄および時間足

  • Forex、ゴールド、指数などに対応

  • 日中時間足向けに最適化（M1 ～ M15）

なぜ Intraday Secret Levels Pro を選ぶのか？

  • 遅行性インジケーターを使用しない

  • 誇張された約束は一切なし

  • 過度な最適化なし

  • シグナルではなく価格構造にフォーカス

  • コントロールと明瞭さを求めるトレーダー向けに設計

重要事項

  • 本インジケーターは売買シグナルを生成しません

  • トレードにはリスクが伴います

  • 過去の市場行動は将来の結果を保証するものではありません

  • 本インジケーターは意思決定を支援するツールであり、取引システムではありません

互換性

  • MetaTrader 4

  • MT4 をサポートするすべてのブローカーで動作

  • 外部依存関係なし


