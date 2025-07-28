- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
282
利益トレード:
265 (93.97%)
損失トレード:
17 (6.03%)
ベストトレード:
11.20 USD
最悪のトレード:
-25.51 USD
総利益:
407.58 USD (364 651 pips)
総損失:
-89.25 USD (82 645 pips)
最大連続の勝ち:
47 (50.89 USD)
最大連続利益:
55.30 USD (30)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
5.96%
最大入金額:
34.11%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
12.48
長いトレード:
282 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.57
期待されたペイオフ:
1.13 USD
平均利益:
1.54 USD
平均損失:
-5.25 USD
最大連続の負け:
2 (-8.07 USD)
最大連続損失:
-25.51 USD (1)
月間成長:
11.14%
年間予想:
135.12%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
25.51 USD (3.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.73% (25.51 USD)
エクイティによる:
22.12% (112.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|282
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_i
|318
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_i
|282K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.20 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.89 USD
最大連続損失: -8.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exispro-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
64%
0
0
USD
USD
818
USD
USD
24
100%
282
93%
6%
4.56
1.13
USD
USD
22%
1:100