TradingSessionPipsVisualizer

このインジケーターの機能に入る前に、この商品に評価を付け、経験を共有するためにコメントを残し、最新の更新や新しいツールについての通知を受け取るために私のページに登録してください。あなたのサポートは非常に貴重で、私の創作を常に改善するのに役立ちます！

説明：

TradingSessionPipsVisualizer - トレーディングセッションをマスターするためのプロフェッショナルツール

外為市場のセッションを一目で視覚化し、最適なトレードタイミングを見極めよう！

TradingSessionPipsVisualizerは、MetaTrader 4用のプレミアムインディケーターで、主要なトレーディングセッション（ロンドン、ニューヨーク、アジア、シドニー、フランクフルト）を直接グラフ上にハイライトします。要求の高いトレーダーのために開発されており、以下のことを可能にします：

  • 高い取引活性期を瞬時に識別（セッションの重複）

  • リアルタイムでのボラティリティ分析（表示されるピップ範囲）

  • 最適な時間帯に合わせて戦略を調整（スキャルピング、デイトレード、スウィングトレード）

  • 自分の取引スタイルに合わせて表示をカスタマイズ

主要機能

直感的な可視化

  • 各セッションの色分けされたゾーン（カスタマイズ可能な色）

  • 高値/安値およびピップ範囲が明確に表示

  • 説明的な凡例（オプション）で即座に理解可能

高度なカスタマイズ

  • 表示するセッションの選択（ロンドン、ニューヨーク、アジアなど）

  • 境界線のスタイル（太さ、パターン、塗りつぶし）

  • タイムゾーン管理（HH:MM形式での正確な調整）

トレーダーにとって重要なデータ

  • セッション間のボラティリティ比較

  • 複数日間の期間（設定可能）

  • すべてのインストゥルメントに対応（外為、インデックス、暗号通貨）

このインディケーターは誰向けですか？

  • デイトレーダー：最も流動性の高い時間帯に取引したい方

  • スキャルパー：ロンドンとニューヨークのセッション重複を活用する方

  • スウィングトレーダー：低ボラティリティの時間帯を避ける方

  • 初心者：セッションが市場に与える影響を理解したい方

実際の用途

  • ロンドンオープン：欧州市場開始時の動きを予測

  • ニューヨーク-ロンドン重複：最もボラティリティの高い時間帯をターゲット

  • アジアセッション：スウィングトレードのための整理範囲を特定

  • セッション後分析：各タイムゾーンのパフォーマンスを評価

技術仕様と互換性

  • プラットフォーム：MetaTrader 4

  • インストゥルメント：すべての外為ペア、インデックス、暗号通貨

  • カスタマイズ：ワンクリックでアクセスできる完全設定

おすすめのプロダクト
Candle EA MT4
Mansour Babasafary
3.68 (19)
エキスパート
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
Scorpion Scalper Pro
Mohamed Amine Talbi
インディケータ
In the age of speed, everyone wants to gets what he/she wants quickly. Trading is all about gaining money, and scalping is a way of doing it in a short time. The "Scorpion Scalper Pro" has been named on the scorpion because of its speed. The indicator serves to provide signals for the M15 timeframe. It also sends Alerts (window alert, email alert, push notification alert) whenever a buy/sell signal occurs, and the alerts are customizable (they can be turned ON or OFF). Indicator inputs : - Buy
Broom Mt4
Marta Gonzalez
エキスパート
When the market breaks the glass ceiling someone has to use the   broom   and pick up the glass from the floor. Broom   is the system that detects this break and collects the crystals. Being a very aggressive scalping system, it should only be used in pairs with a low spread and low commissions. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 100. You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Sa
ProbabilityRiskManagedEA
Pranav Sanghadia
1 (1)
エキスパート
Probability and risk management based trading algorithm EA. This EA works on any timeframe, in fact it does not take the timeframe in account. Please backtest and generate the optimized values for your MT4 broker.  Please use the optimized input parameters only for the given currency pair and don't modify TP or SL once the trade is placed. As per the probability of coin flip the buy and sell orders will be equal in some time, the EA remains profitable because of the optimized parameters. 
FREE
MoveWave
Andriy Sydoruk
インディケータ
MoveWave - Moving waves are very handy indicators for determining pivot levels. Most Forex traders make decisions based on technical analysis. This type of analysis determines patterns and trends in the market. With the help of complex mathematical equations that are combined and made out in the form of this indicator, the trader will be able to more accurately determine the price reversal levels. Wave theory mathematically represents various behavioral models of the market. It is used as the ba
Reverse side scalper MT4
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
Market Structures Pro MT4
Andrei Novichkov
5 (1)
インディケータ
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
エキスパート
Alpha Flow EA: 新たな高みへと導くトレーディングアドバイザー Alpha Flow EA は、戦略的な精度、適応力、そして高度な市場分析を通じて、あなたのトレーディング体験を変革するために設計された最新のトレーディングアドバイザーです。独自のトレーディングアルゴリズムと深い市場インサイトを駆使して、あらゆる市場環境で優れたパフォーマンスを発揮し、市場のトレンドを先取りするサポートをします。 Alpha Flow EA の特徴とは？ 洗練された市場分析 Alpha Flow EA   は、従来のテクニカル分析と最新のクオンツ戦略を融合した多次元分析アプローチを採用しています。高度なパターン認識機能により、新たなトレンドを見抜き、戦略的かつタイムリーな取引チャンスを提供します。 多様なトレーディング戦略 幅広い事前設定された戦略を搭載しており、 Alpha Flow EA   は市場の状況にシームレスに適応します。固定化されたルールに頼ることなく、最適な戦略を動的に選択し、さまざまな市場シナリオでパフォーマンスを最大化します。 高速かつ正確な注文実行 高頻度取引（HFT）技術
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
エキスパート
M5 タイムフレームのロボット スカルパー。 GBPUSD 通貨ペアでの取引。このロボットは、英ポンドの取引のためにプロのトレーダーの会社によって特別に開発されました。ロボットは、毎日約 5 ～ 15 の取引を開始します。 GBPUSD のスプレッドが最大 10 ピップスまでの低いブローカーと取引するのが最善です。開始するための推奨最低入金額は $500 以上です。 利点: マーチンゲールは使いません。 ネットではありません。 すべての取引にはストップロスがあります。 GBPUSDペア専用のプロボット。 ロボットスキャルパー、M5 期間の日中取引。 このロボットはどのように取引しますか? 市場を分析するために、ロボットは 2 つの指標の価格モデルと戦略的な市場パターンを使用します: パラボリック ストップとリバース システムとボリンジャー バンド。ロボットは最初に、価格エントラポレーション統計を使用して価格の動きについて市場を分析します。次に、ロボットはこれらの指標を読み取り、現在と過去の動きの傾向を比較します。市場の反転またはロールバックを示すパターンが一致した場合、ロボットは取
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
インディケータ
The BarsOldTimeFrame indicator is designed to analyze bar formation on a higher timeframe, projecting bars from it onto the current timeframe. The indicator draws higher timeframe bars on the current chart as rectangles with filled candlestick bodies and transparent shadows. The higher timeframe and fill colors for bullish and bearish bar bodies are selected in the settings.
XAU Marti
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Get the EA for FREE Just sign up and use my broker. Broker Link :  https://fbs.partners?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Here :  https://drive.google.com/file/d/1IetLj8ZC-AehDXQLJCTYfWGn3GB4JgqU/view?usp=sharing MT5 Version Here :  https://www.mql5.com/en/market/product/136467 XAU Marti The Smart Choice for Gold & Forex Traders -  Profit Potential! Why This EA Stands Out: RSI-POWERED ENTRIES   - Combines the reliability of RSI indicators with advanced money management for high-probab
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
インディケータ
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Yihaa Shoot
Indra Lukmana
エキスパート
Yihaa Shoot applies a unique range calculation and time management to enter a trade. It has a unique money management system which calculates the risk before it takes a trade. Suggested pairs: GBPJPY and USDJPY Timeframe: H1 Suggested balance: $500 ($1000 is recomended) Risk in dollar suggested: 4 (0.5% from $1000) Parameters Signal Settings Margin Top (pip) >> margin top from range Margin Bottom (pip) >> margin bottom from range TP Buy deduct (pip) >> reduce the TP spot TP Sell deduct (pip) >
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
エキスパート
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Weis Wave Indicator
Dhabaleswar Prasad Jena
インディケータ
This indicator is based on the Weis wave principle of wave volume. Below are few features of the indicator It draws the wave on the chart while the accumulated volume per wave in a different window at the bottom of the chart You can configure the turning point move It displays the accumulated volume (in thousands, eg for 15000 volume it will show 15) at the end of each wave You can also configure to show number of candles in the wave along with the wave volume The indicator calculates the distin
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
インディケータ
デイリートレンドスカルパー（DTS） このインジケーターはRPTradeProSolutionsシステムの一部です。 DTSは、プライスアクション、ダイナミックサポート、レジスタンスを使用した毎日のトレンドインジケーターです。 誰でも使用できるように設計されており、トレーディングの初心者でも使用できます。 決して塗り直さないでください。 表示は近いものから近いものへと示されます。 単独で使用するように設計されているため、他のインジケーターは必要ありません。 一日の初めにトレンドと潜在的なテイクプロフィットを提供します。 どのように機能しますか DTSは、価格アクションと動的なサポートおよびレジスタンスを組み合わせたブレイクアウト戦略を使用しています。 夜のトレンドとボラティリティが分析され、翌日に使用されます。 この分析から、ブレイクアウト制限（青と濃いオレンジの線）とTakeProfitが決定されます 履歴データのおかげで、戦略と設定の「成功」を即座に確認できます。 履歴部分では、戦略に「穴」があるかどうかをすぐに確認し、最終的にはより適切な別のタイムフレームまたはシンボルを
Liquidity Zone Detector
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
Liquidity Zone Detectorは、ZigZagインジケーターを使用して市場の重要な流動性ゾーンを特定し、強調するために設計された高度なテクニカルインジケーターです。このツールは、ZigZagによって検出された高値と安値にトレンドラインを描画することで、重要な流動性が存在する可能性のある価格レベルを特定します。Liquidity Zone Detectorは、流動性の蓄積や放出に基づいて、トレンドの反転や継続の可能性があるエリアを特定するのに役立ちます。 主な機能: 自動流動性ゾーン識別 : ZigZagインジケーターによって特定された高値と安値にトレンドラインを描画します。 高度なカスタマイズ : 流動性ラインの色、厚さ、スタイルを調整可能です。 動的な色変更 : 流動性レベルが突破された時にラインの色を変更するオプションがあります。 調整可能なZigZagパラメータ : より正確な検出のために、ZigZagの深さ、偏差、バックステップを調整できます。 Liquidity Zone Detectorは、市場の構造を分析し、重要な価格変動が発生する可能性のあるゾーンを特定
The Comeback Kid Manager EA MT4
Ryan Brown
5 (1)
エキスパート
The Comeback Kid Manger EA is half EA and half trade manager. It's able to keep the trader profitable on complete  auto-pilot. You can also use the onscreen buttons to intervene with the EA to achieve a creative manual/algo collaboration. It's also capable of recovering losing trades by managing them into a small profit or break even. The user has a lot of control on how and when they would like to increase profit on good trades and recovery bad or losing trades.    We've been trading the fore
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
インディケータ
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
Quantum Currency Array Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
インディケータ
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
インディケータ
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
Rsi with Alert Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
インディケータ
Indicador Universal RSI con Alertas de Oportunidad Este indicador para MetaTrader ha sido meticulosamente diseñado para adaptarse a todos los periodos de tiempo, proporcionando una herramienta versátil para los operadores de todos los niveles. Basado en el índice de fuerza relativa (RSI), este indicador destaca oportunidades potenciales en el mercado y te notifica de manera instantánea a través de alertas personalizadas. Características Principales: Universalidad de Periodos de Tiempo: Funciona
Scalper System
Mohamed Hassan
インディケータ
2 copies left at $65, next price is $120 Scalper System is a user-friendly indicator designed to detect market consolidation zones and anticipate breakout movements. Optimized for the M1 or M15 timeframe, it performs best on highly volatile assets like gold (XAUUSD). Although originally designed for the M1 or M15 timeframe, this system performs well across all timeframes thanks to its robust, price action-based strategy. You can visually backtest the indicator to evaluate the accuracy of its si
Scalper M5 system
Andrey Kozak
インディケータ
「Scalper M5 システム」は、外国為替市場におけるスキャルピング戦略のために設計された強力なツールです。 最大 95% の精度を持つこのインジケーターは、再ペイントせずに取引を開始するための信頼できるシグナルを提供します。 シンプルかつ効果的なアプローチを採用して短期取引の機会を特定し、あらゆるレベルのトレーダーに適しています。 この指標のアルゴリズムは、価格の勢い、ボラティリティ、市場トレンドなどのさまざまな要因を考慮して、誤ったシグナルを除去し、確率の高い取引設定を提供します。 主な特徴: 非再描画シグナル: Scalper Pro インジケーターの際立った機能の 1 つは、再描画しないシグナルを提供する機能です。 これは、シグナルがチャートに一度表示されると変化しないことを意味し、トレーダーが取引の決定に自信を持てるようになります。 高精度: 最大 95% の精度率を備えた Scalper Pro インジケーターは、トレーダーに高い成功確率を提供します。 高度なアルゴリズムとテクニカル分析技術を利用することで、取引の正確なエントリーポイントを特定し、利益の可能性を最大
HF SuperZig
Wong Sze Wai
5 (2)
インディケータ
This SuperZig indicator is special design for some trader trade with  ZigZag  and  Fibonacci . ( !!! NEW !!! +++ Support and Resistance +++ ) It will draw least two Fibonacci automatically in your chart period. Alerts when Created/Touced the Support/Resistance Box, it will send phone push/email notification to you at the same time. ZigZag + Fibo + BreakOutLine + SupportResistance = SuperZig !!! Input Parameter: " Show ZigZag " ::  Show ZigZag indicator with your own style ; " Show BreakOut Lin
Fair Value Gap MT4
Ahmed Soliman
インディケータ
FVG - Fair Value Gap The FVG - Fair Value Gap is an advanced MQL4 indicator designed for traders who utilize institutional order flow and Smart Money Concepts to identify market inefficiencies. This indicator automatically detects and highlights Fair Value Gaps (FVGs) on your chart, providing a clear visual representation of potential support and resistance zones, reversal points, and high-probability trading setups. Key Features: Automated FVG Detection: The indicator automatically identifies
Red Fire
Evgeniy Zhdan
エキスパート
A unique trading strategy is based on controlling trading volumes at various levels of volatility. The trade expert automatically determines the zones of purchases and sales and the degree of mathematical probability of successful forecasting of each transaction. If there are sufficient conditions and a high degree of probability of profit, the adviser starts work. Hazardous trading methods are not used. Each trade is protected by stop loss. Profit control is carried out by a special strategy f
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
エキスパート
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
インディケータ
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
インディケータ
F-16 Plane Indicatorをご紹介します。これは、取引体験を革新するために設計された最先端のMT4ツールです。F-16戦闘機の無類のスピードと精度に触発され、このインジケーターは高度なアルゴリズムと最新技術を組み合わせ、金融市場で比類のないパフォーマンスを提供します。 F-16 Plane Indicatorを使用すると、リアルタイムの分析と高精度な取引シグナルの生成が可能で、競争相手を圧倒します。ダイナミックな機能により、さまざまな資産クラスで利益を見つけることができ、自信を持って的確な決定を行うことができます。 使いやすいインターフェースを備えたF-16 Plane Indicatorは、人気のあるMetaTrader 4プラットフォームとシームレスに統合され、スムーズで効率的な取引プロセスを実現します。初心者のトレーダーでも経験豊富なプロフェッショナルでも、このインジケーターは独自の取引スタイルと好みに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。 F-16 Plane Indicatorのパワーを体感し、市場のトレンドを精密かつ敏捷にナビゲートします。高度なチャー
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
インディケータ
現在26％オフ 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
インディケータ
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
インディケータ
MT5バージョンはこちらからご利用いただけます： https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegramチャンネル＆グループ： https://t.me/bluedigitsfx V.I.Pグループアクセス： 有料商品の購入証明を当方の受信箱へ送信してください 推奨ブローカー： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4用の強力な反転およびブレイクアウト検出システム 初心者から上級者まで使いやすい、マーケット構造の変化、ブレイクアウト、トレンド反転を視覚的に捉えるオールインワンのノンリペイントインジケーターです。 本インジケーターは「123」パターンに従って動作します： ステップ1: 新しい高値または安値をビッグアローで表示し、エキゾーストポイント（勢いの弱まり）を示します ステップ2: 構造のブレイクを知らせ、トレンド反転の可能性を示唆します ステップ3: リトルアローとサポート/レジスタンスドットでエントリーを確定します
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発された Quantum Breakout PROは 、革新的でダイナミックなブレイクアウトゾーン戦略により、あなたの取引の旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5バージョン：   ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
インディケータ
これはMT4のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
インディケータ
現在26%OFF! このインディケータは、当社のメインインディケータ（ Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ）の両方のスーパーコンビネーションです。28の外国為替ペアのTICK-UNITSとアラートシグナルの通貨強度の値を示しています。11種類のTick-Unitが使用可能です。1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒の11種類です。サブウィンドウのTick-Unitバーは、秒単位のタイマーに1ティック以上含まれる場合に表示され、左側にシフトされます。 たった1枚のチャートで、28のFXペアをスキャルピングできます。スキャルピングのチャンスとなるトリガーポイントを正確に把握することで、スキャルピングが上達することを想像してみてください。 1分足よりも短い期間で動作する市場初の通貨強度インジケーターです! このインジケータは、素早いインとアウトを行い、小さなピップを切り取ることを望む高速スキャルパーのためのものです。 ユーザーマニュアル: ここをクリック h
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
インディケータ
推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう 株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。 何が違うのか ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。 すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら： https:/
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
インディケータ
デイトレーダーマスターは、デイトレーダーのための完全なトレーディングシステムです。システムは2つのインジケーターで構成されています。 1つの指標は売買する矢印信号です。それはあなたが得る矢印インジケーターです。 2つ目のインジケーターを無料で提供します。 2番目のインジケーターは、これらの矢印と組み合わせて使用​​するために特別に設計されたトレンドインジケーターです。 インジケーターは繰り返さず、遅れないでください！ このシステムの使用は非常に簡単です。 2色の線で表示されている現在のトレンドの方向に矢印信号をたどる必要があります。青は買いの傾向です。赤い色は売りの傾向です。青い矢印は買いシグナルです。赤い矢印は売りの合図です。トレンドラインの色と一致するように、矢印の色と信号の方向が必要です。 矢印インジケーターは、主に時間間隔M5とM15での日中取引のために作成されました。ただし、技術的には、システムは他の時間間隔で使用できます。 インジケータには、PUSHメッセージ機能を備えたポップアップアラートが装備されています。 購入後、必ず私に書いてください！私はあなたにシステムとの取引の
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
インディケータ
発見が困難で頻度が少ないため、分岐は最も信頼できる取引シナリオの1つです。このインジケーターは、お気に入りのオシレーターを使用して、通常の隠れた分岐点を自動的に見つけてスキャンします。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 取引が簡単 通常の隠れた発散を見つけます 多くのよく知られている発振器をサポート ブレイクアウトに基づいて取引シグナルを実装します 適切なストップロスおよび利益レベルを表示します 設定可能なオシレーターパラメーター カスタマイズ可能な色とサイズ バー単位でサイズ別に分岐をフィルタリング パフォーマンス統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 幅広い市場の見通しを提供するために、異なるオシレーターを使用して、干渉なしで同じチャートにインジケーターを何度もロードできます。このインジケーターは、次のオシレーターをサポートしています。 RSI CCI MACD オスマ 確率的 勢い 素晴らしい発振器 加速器発振器 ウィリアムズパーセントレンジ 相対活力指数 特に外国為替市場では、
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
作者のその他のプロダクト
Liquidity Zone Detector
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
Liquidity Zone Detectorは、ZigZagインジケーターを使用して市場の重要な流動性ゾーンを特定し、強調するために設計された高度なテクニカルインジケーターです。このツールは、ZigZagによって検出された高値と安値にトレンドラインを描画することで、重要な流動性が存在する可能性のある価格レベルを特定します。Liquidity Zone Detectorは、流動性の蓄積や放出に基づいて、トレンドの反転や継続の可能性があるエリアを特定するのに役立ちます。 主な機能: 自動流動性ゾーン識別 : ZigZagインジケーターによって特定された高値と安値にトレンドラインを描画します。 高度なカスタマイズ : 流動性ラインの色、厚さ、スタイルを調整可能です。 動的な色変更 : 流動性レベルが突破された時にラインの色を変更するオプションがあります。 調整可能なZigZagパラメータ : より正確な検出のために、ZigZagの深さ、偏差、バックステップを調整できます。 Liquidity Zone Detectorは、市場の構造を分析し、重要な価格変動が発生する可能性のあるゾーンを特定
DailyHighLow MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
インジケーターを評価して、可視性向上にご協力いただければ幸いです。 DailyHighLow インジケーターは、MetaTrader 5 (MT5) プラットフォーム用に設計されており、トレーダーが日々の価格変動を監視するのに役立ちます。このインジケーターは、指定した期間の最高値と最低値に基づいて自動的にトレンドラインを描画し、正確な市場情報を視覚的に提供します。 主な特徴： トレンドラインのカスタマイズ:   トレーダーの好みに合わせて、トレンドラインの色、スタイル、幅を調整できます。トレンドラインには、ブレイクとノンブレイクの両方の設定が可能です。 動的な更新:   トレンドラインは最新の市場データに基づいて自動的に調整され、ブレイクの状況を示す視覚的なマーカーが用意されています。 柔軟なパラメータ設定:   表示する日数の設定、ブレイク後のラインの終了時間、および高値と安値のトレンドラインの外観をカスタマイズできます。 明確な視覚効果:   ブレイクラインとノンブレイクラインを異なる色とスタイルで区別し、市場の主要レベルを迅速に識別できます。 このインジケーターは、トレンドライン
FREE
DailyHighLow
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
インディケータ
インジケーターを評価して、可視性向上にご協力いただければ幸いです。 DailyHighLow インジケーターは、MetaTrader 4 (MT4) プラットフォーム用に設計されており、トレーダーが日々の価格変動を監視するのに役立ちます。このインジケーターは、指定した期間の最高値と最低値に基づいて自動的にトレンドラインを描画し、正確な市場情報を視覚的に提供します。 主な特徴： トレンドラインのカスタマイズ: トレーダーの好みに合わせて、トレンドラインの色、スタイル、幅を調整できます。トレンドラインには、ブレイクとノンブレイクの両方の設定が可能です。 動的な更新: トレンドラインは最新の市場データに基づいて自動的に調整され、ブレイクの状況を示す視覚的なマーカーが用意されています。 柔軟なパラメータ設定: 表示する日数の設定、ブレイク後のラインの終了時間、および高値と安値のトレンドラインの外観をカスタマイズできます。 明確な視覚効果: ブレイクラインとノンブレイクラインを異なる色とスタイルで区別し、市場の主要レベルを迅速に識別できます。 このインジケーターは、トレンドラインを明確にカスタマ
FREE
OrderBlock Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
インディケータ
OrderBlock Analyzer は、MetaTrader 5 (MT5) 用にカスタマイズされたインジケーターで、価格チャート上のオーダーブロック（Order Blocks）を検出し、ハイライトします。このインジケーターは、市場の主要な構造を特定するのに役立ち、反転や継続の可能性のある領域を示します。OrderBlock Analyzer は、マーケットの動きに基づいて、自動的にオーダーブロックを描画し、上昇と下降のブロックを異なる色で区別します。 主な機能: 上昇および下降オーダーブロックの検出とマーキング。 グラフ上でリアルタイムにオーダーブロックを更新し、トレーディングのチャンスを迅速に特定します。 オーダーブロックの色、ボーダーライン、ラインスタイルのカスタマイズが可能です。 ボーダーラインの色と厚さの柔軟な設定。 このインジケーターは、トレンドや反転に基づいたトレーディング戦略を使用するすべてのタイプのトレーダーに最適です。
FVG Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
FVG Analyzer — 公正価値ギャップ（FVG）を検出するための最終ツール FVG Analyzer は、**公正価値ギャップ（FVG）**に基づいた戦略を使用するトレーダーのために特別に開発された高度なインジケーターです。このインジケーターは、マーケットの非効率性ゾーンをインテリジェントに検出し、価格がトレンドを継続する前に戻る可能性の高い領域を特定します。 主な機能： FVG（ブル・ベア）を自動的に検出 し、ローソク足構造に基づいて表示 カスタマイズ可能な表示オプション ： ブルFVGのみ ベアFVGのみ 両方のタイプを同時に表示 柔軟な視覚スタイル ： カラーレクタングル セントラルライン レクタングル + ライン レクタングル + ライン + ラベル FVGは完全に埋まるまで動的に拡張されます 高いカスタマイズ性 ： 色、スタイル、不透明度 可視エリアの制限 FVG名を表示するかどうかの選択 MT5用に最適化 されており、複雑なチャートでも高速なパフォーマンスを発揮。 すべてのトレードスタイルに最適 スキャルパー 、 デイトレーダー 、 スイングトレーダー のどのスタイ
TradeManagerRR Visualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
TradeManagerRR Visualizer MT5   は、トレーダーがチャート上で利益確定（TP）および損切り（SL）レベルを簡単に視覚化できるように設計されたトレード管理ツールです。この初期バージョンは、SLおよびTPゾーンとエントリープライスを表示するシンプルなグラフィカル表現を提供します。現在のバージョンは、グラフ上でSLおよびTPゾーンを図形として視覚化することにのみ焦点を当てています。 現在のバージョンの特徴： SLおよびTPゾーンの表示:   カスタマイズ可能な色で、ストップロスとテイクプロフィットレベルのクリアな視覚化を提供します。 移動可能なエントリープライス:   チャート上でエントリープライスを移動させることで、SLおよびTPレベルの反応を見ることができます。 リスクリワード比の計算:   定義されたレベルに基づいたリスクリワード比の動的表示。 使用方法： エントリープライスの設定:   チャートをクリックしてエントリープライスを設定します。 SLおよびTPレベルの調整:   SLおよびTPゾーンを移動させて、リスクとリターンのレベルを調整します。 ゾーン
TradingSessionVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
このインジケーターの機能について詳しく知る前に、ぜひこの製品を 評価 し、 コメント を残して体験を共有し、 フォロー して最新のリリースやツールの情報を受け取ってください。皆様のサポートは非常に重要で、私の作品を常に改善するための力になります！ 説明: TradingSessionVisualizer はMetaTrader 4用の強力なインジケーターで、主要なトレーディングセッションをチャート上に明確かつカスタマイズ可能に表示します。このツールを使用することで、アジア、ロンドン、ニューヨークのトレーディングセッションを簡単に区別でき、これらの重要な期間中の市場の動きをよりよく理解するのに役立ちます。 主な機能: トレーディングセッションの表示: チャート上にアジア、ロンドン、ニューヨークのトレーディングセッションをカラーの矩形で明確に表示します。 カスタマイズ可能なパラメータ: 各セッションの色、線の幅、および矩形の塗りつぶしの有無を調整できます。 動的表示: 指標は、表示する日数に応じて自動的に調整されます（最大3日まで）。 簡単な管理: コードはグラフィックオブジェクトを効率的
FREE
FVG Analyzer
Komi Eyram F Kahoho
4 (1)
インディケータ
FVG Analyzer — 公正価値ギャップ（FVG）を検出するための最終ツール FVG Analyzer は、**公正価値ギャップ（FVG）**に基づいた戦略を使用するトレーダーのために特別に開発された高度なインジケーターです。このインジケーターは、マーケットの非効率性ゾーンをインテリジェントに検出し、価格がトレンドを継続する前に戻る可能性の高い領域を特定します。 主な機能： FVG（ブル・ベア）を自動的に検出 し、ローソク足構造に基づいて表示 カスタマイズ可能な表示オプション ： ブルFVGのみ ベアFVGのみ 両方のタイプを同時に表示 柔軟な視覚スタイル ： カラーレクタングル セントラルライン レクタングル + ライン レクタングル + ライン + ラベル FVGは完全に埋まるまで動的に拡張されます 高いカスタマイズ性 ： 色、スタイル、不透明度 可視エリアの制限 FVG名を表示するかどうかの選択 MT4用に最適化 されており、複雑なチャートでも高速なパフォーマンスを発揮。 すべてのトレードスタイルに最適 スキャルパー 、 デイトレーダー 、 スイングトレーダー のどのスタイ
OrderBlock Analyzer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
OrderBlock Analyzer は、MetaTrader 4 (MT4) 用にカスタマイズされたインジケーターで、価格チャート上のオーダーブロック（Order Blocks）を検出し、ハイライトします。このインジケーターは、市場の主要な構造を特定するのに役立ち、反転や継続の可能性のある領域を示します。OrderBlock Analyzer は、マーケットの動きに基づいて、自動的にオーダーブロックを描画し、上昇と下降のブロックを異なる色で区別します。 主な機能: 上昇および下降オーダーブロックの検出とマーキング。 グラフ上でリアルタイムにオーダーブロックを更新し、トレーディングのチャンスを迅速に特定します。 オーダーブロックの色、ボーダーライン、ラインスタイルのカスタマイズが可能です。 ボーダーラインの色と厚さの柔軟な設定。 このインジケーターは、トレンドや反転に基づいたトレーディング戦略を使用するすべてのタイプのトレーダーに最適です。
RR TradeManager Visualizer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
RR_TradeManager Visualizer は、トレーダーがチャート上で利益確定（TP）および損切り（SL）レベルを簡単に視覚化できるように設計されたトレード管理ツールです。この初期バージョンは、SLおよびTPゾーンとエントリープライスを表示するシンプルなグラフィカル表現を提供します。現在のバージョンは、グラフ上でSLおよびTPゾーンを図形として視覚化することにのみ焦点を当てています。 現在のバージョンの特徴： SLおよびTPゾーンの表示: カスタマイズ可能な色で、ストップロスとテイクプロフィットレベルのクリアな視覚化を提供します。 移動可能なエントリープライス: チャート上でエントリープライスを移動させることで、SLおよびTPレベルの反応を見ることができます。 リスクリワード比の計算: 定義されたレベルに基づいたリスクリワード比の動的表示。 使用方法： エントリープライスの設定: チャートをクリックしてエントリープライスを設定します。 SLおよびTPレベルの調整: SLおよびTPゾーンを移動させて、リスクとリターンのレベルを調整します。 ゾーンの視覚化: SLおよびTPゾー
TradingSessionPipsVisualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
このインジケーターの機能に入る前に、この商品に評価を付け、経験を共有するためにコメントを残し、最新の更新や新しいツールについての通知を受け取るために私のページに登録してください。あなたのサポートは非常に貴重で、私の創作を常に改善するのに役立ちます！ 説明： TradingSessionPipsVisualizer - トレーディングセッションをマスターするためのプロフェッショナルツール 外為市場のセッションを一目で視覚化し、最適なトレードタイミングを見極めよう！ TradingSessionPipsVisualizer は、MetaTrader 5用のプレミアムインディケーターで、主要なトレーディングセッション（ロンドン、ニューヨーク、アジア、シドニー、フランクフルト）を直接グラフ上にハイライトします。要求の高いトレーダーのために開発されており、以下のことを可能にします： 高い取引活性期を瞬時に識別 （セッションの重複） リアルタイムでのボラティリティ分析 （表示されるピップ範囲） 最適な時間帯に合わせて戦略を調整 （スキャルピング、デイトレード、スウィングトレード） 自分の取引スタイ
Liquidity Zone Detector MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
Liquidity Zone Detectorは、ZigZagインジケーターを使用して市場の重要な流動性ゾーンを特定し、強調するために設計された高度なテクニカルインジケーターです。このツールは、ZigZagによって検出された高値と安値にトレンドラインを描画することで、重要な流動性が存在する可能性のある価格レベルを特定します。Liquidity Zone Detectorは、流動性の蓄積や放出に基づいて、トレンドの反転や継続の可能性があるエリアを特定するのに役立ちます。 主な機能: 自動流動性ゾーン識別 : ZigZagインジケーターによって特定された高値と安値にトレンドラインを描画します。 高度なカスタマイズ : 流動性ラインの色、厚さ、スタイルを調整可能です。 動的な色変更 : 流動性レベルが突破された時にラインの色を変更するオプションがあります。 調整可能なZigZagパラメータ : より正確な検出のために、ZigZagの深さ、偏差、バックステップを調整できます。 Liquidity Zone Detectorは、市場の構造を分析し、重要な価格変動が発生する可能性のあるゾーンを特定
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信